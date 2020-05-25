Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссиянам могут начать возмещать расходы при переходе на удаленку

"Документ предусматривает внесение в Трудовой кодекс статьи о временной удаленной работе, которая позволит заключить допсоглашение между работодателем и сотрудником, в том числе о порядке и сроках возмещения расходов в связи с переходом на удаленку", - пишут "Известия".
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с чего всё началось

Затратное далёко: россиянам могут начать возмещать расходы на удаленке

На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы, например, на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы. Такое положение есть в проекте поправок в Трудовой кодекс о временной удаленной работе, с которым ознакомились «Известия».
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