Общество
Московский КомсомолецРоссиянам могут повысить пенсии
По информации издания, в настоящее время власти на уровне идеи обсуждают возможность распространения на гарантированный пенсионный план государственного софинансирования, какое ныне действует в рамках обязательного пенсионного страхования.
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с чего всё началось
Программу софинансирования накоплений могут распространить на ГПП Государственное софинансирование может быть распространено на прорабатываемую новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП). С 2008 года такая возможность действует для пенсионных накоплений.Коммерсантъвчера в 18:09
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С пенсионных накоплений придется заплатить налог? Мы узнали, как на самом деле
Комсомольская правдавчера в 04:30
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