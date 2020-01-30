Общество
Московский КомсомолецРоссиянам могут повысить пенсии
По информации издания, в настоящее время власти на уровне идеи обсуждают возможность распространения на гарантированный пенсионный план государственного софинансирования, какое ныне действует в рамках обязательного пенсионного страхования.
Читать в источнике
Оценить23
с чего всё началось
Программу софинансирования накоплений могут распространить на ГПП Государственное софинансирование может быть распространено на прорабатываемую новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП). С 2008 года такая возможность действует для пенсионных накоплений.Коммерсантъвчера в 18:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Общество
В России вступил в силу разрешающий охоту с луком и арбалетом закон
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте, передает РИА "Новости".
Общество
Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом
Батон белого хлеба, который керченским блокадникам подарили местные чиновницы в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, оказался пирогом с мясом.
Космос
Получены самые детальные снимки Солнца в истории
Национальный научный фонд США опубликовал самый детальный снимок поверхности Солнца за всю историю наблюдений.
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса, в котором Хоакин Феникс сыграл главную роль, появился в российском прокате 3 октября 2019 года и меньше через две недели собрал больше $1 млрд от показов в России.
Политика
Путин поручил изучить вопрос усиления ответственности за оскорбление
Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление.
Теннис
Джокович обыграл Федерера и вышел в финал Australian Open
Матч продолжался два часа и 18 минут. В финале серб сыграет с победителем пары Доминик Тим (Австрия) — Александр Зверев (Германия).
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Александра Соболева из «Крыльев Советов»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев перешел в московский «Спартак».
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь» получил на вооружение гиперзвуковую ракету
Зенитный ракетно-пушечный комплекс России «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Политика
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Одна из членов украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, Юлия Левочкина из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" поддержала восстановление полномочий российской делегации, сообщила "Европейская правда".
Футбол
Сбор завершили победой
Футболисты «Рубина» в заключительный день первого тренировочного сбора в Турции обыграли в контрольном матче словацкий «Слован» – 2:1. Встреча с лидером чемпионата Словакии проходила в Белеке и вызвала определённый интерес специалистов ряда клубов, также находящихся на сборах в Турции.
Происшествия
Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Здоровье
Названы лекарства для лечения коронавирусной инфекции
В Минздраве России подготовили рекомендации по профилактике, диагностике и лечению инфекционного заболевания, вызванного новым китайским коронавирусом 2019-nCoV.
Общество
Россия ограничивает движение через границу с Китаем из-за коронавируса
Россия с 31 января 2020 года ограничивает движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
В жилом доме в Нижнем Новгороде прогремел взрыв
Здоровье
Доктор Мясников предложил радикальный способ борьбы с коронавирусом
Знаменитый российский врач-кардиолог, телеведущий Александр Мясников поделился переживаниями по поводу распространения смертоносного коронавируса из Китая.
Политика
В Раде развили идею «марша на Крым»
«Марш достоинства» на Крым является довольно рискованным для его участников мероприятием, и поэтому к нему должны присоединиться лишь «те, кто уже пожил», заявил депутат Верховной рады Украины Мустафа Джемилев в интервью изданию «Апостроф».
Хоккей
Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Политика
Первые шаги Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян
Около половины россиян (48%) с одобрением восприняли первые действия нового глава правительства РФ Михаила Мишустина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Гаджеты
Google упростила процесс перепрошивки смартфонов Android
Android Flash Tool корректно работает с браузерами: Microsoft Edge 79 и новее, Opera 43 и новее, Chrome с версии 61.
Экономика
Илон Маск разбогател за час на 2,3 миллиарда долларов
Состояние американского предпринимателя Илона Маска за час увеличилось на 2,3 миллиарда долларов из-за повышения рыночной капитализации компании Tesla, сообщило издание Blooomberg.
Кино
Трейлер «Форсажа 9» представят на специальном мероприятии
Первый трейлер приключенческого боевика "Форсаж 9" будет представлен в рамках специального мероприятия, которое состоится в Майами.
Происшествия
Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке
Принято решение передать мальчиков, оставленных отцом в столичном аэропорту Шереметьево, их бабушке, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Общество
Минобрнауки РФ продлило каникулы китайским студентам до 2 марта
Ректорам российских вузов дано указание: продлить до 2 марта каникулы для всех китайских студентов, уехавших после зимней сессии домой.
Происшествия
Деда и бабушку посадили на 24 года за сожжение внука в печи в Хакасии
Верховный суд Хакасии вынес приговор в отношении 47-летнего деда и 42-летней бабушки, которые сожгли собственного 11-месячного внука в печи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру республики.
Гаджеты
Microsoft представит обновление Windows 7
Крупная IT-компания Microsoft анонсировала обновление операционной системы (ОС) Windows 7. Новая версия продукта будет доступна только VIP-клиентам, которые пользуются платным продлением поддержки, сообщил портал MSPowerUser.