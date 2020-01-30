Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссиянам могут повысить пенсии

По информации издания, в настоящее время власти на уровне идеи обсуждают возможность распространения на гарантированный пенсионный план государственного софинансирования, какое ныне действует в рамках обязательного пенсионного страхования.
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с чего всё началось

В пенсионный план добавили идею денег

Программу софинансирования накоплений могут распространить на ГПП Государственное софинансирование может быть распространено на прорабатываемую новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП). С 2008 года такая возможность действует для пенсионных накоплений.
Коммерсантъвчера в 18:09

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В ГПП может появиться программа софинансирования

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Россиянам могут повысить пенсии

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С пенсионных накоплений придется заплатить налог? Мы узнали, как на самом деле

Комсомольская правдавчера в 04:30

Власти РФ обсуждают возможность увеличения пенсий

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URA.Ruвчера в 19:50

В пенсионный план добавили идею денег

Коммерсантъвчера в 18:09

Россиянам могут увеличить пенсии

Рамблер00:57
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
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РИА Новости 06:49
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru 17:19
Происшествия

Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Полузащитник Бруну Фернандеш подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», 30 января сообщает пресс-служба английского футбольного клуба.
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Происшествия

Обманувших пенсионеров лжегазовщиков задержали в Москве

Полицейские задержали группу из 21 лжегазовщика, которые причинили ущерб более 50 столичным пенсионерам, передает Агентство "Москва".
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Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери

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В Москве не подтвердили сообщения о первом заболевшем коронавирусом

В секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой не подтвердили данные о первом заболевшем коронавирусом в Москве.
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Наука

В США выпустили в природу генетически модифицированных бабочек

Национальное Аграрное Агентство вчера в 23:55
Футбол

«ПСЖ» отклонил предложение «Атлетико» по Кавани

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Общество

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Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем после обнаружения на Апеннинах первых двух случаев заражения новым коронавирусом, сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте на пресс-конференции в Риме.
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Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Киев для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским, украинскими топ-чиновниками и представителями бизнеса.
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Общество

Занятия второй смены отменили в школах Южно-Сахалинска

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Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

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Huawei может не вернуться к использованию приложений и сервисов Google

Как заявил один из руководителей Huawei в интервью Der Standard, компания не станет использовать приложения и сервисы Google даже если запрет со стороны правительства США будет полностью снят.
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Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь

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Точный гороскоп на 30 января: что ждет все знаки зодиака

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Шоу-бизнес

Папарацци представили доказательства беременности Анны Курниковой

На днях в сети появились слухи о беременности 38-летней Анны Курниковой.
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В Сети появились первые отзывы на «Хищных птиц» с Марго Робби

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Лукашенко назвал «монстрами» Китай, Россию, ЕС и США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с чиновниками во время рассмотрения кадровых вопросов назвал Китай, Россию, ЕС и США экономическими «монстрами».
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