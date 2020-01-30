Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссиянам могут повысить пенсии

По информации издания, в настоящее время власти на уровне идеи обсуждают возможность распространения на гарантированный пенсионный план государственного софинансирования, какое ныне действует в рамках обязательного пенсионного страхования.
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с чего всё началось

В пенсионный план добавили идею денег

Программу софинансирования накоплений могут распространить на ГПП Государственное софинансирование может быть распространено на прорабатываемую новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП). С 2008 года такая возможность действует для пенсионных накоплений.
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 18:06, Ашберн
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