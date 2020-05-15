Экономика
Интересная РоссияВ России могут ввести упрощенную систему банкротства
15 мая 2020 года « Интерфакс» представил сообщение о том, что в России могут ввести упрощённую процедуру банкротства.
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с чего всё началось
Действующая процедура банкротства граждан через суд дорогостоящая и неэффективная, писали депутаты в пояснительной записке к законопроекту о внесудебном банкротстве: по данным Федресурса, у 70–80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не нашли имущества.РБК14 мая в 23:00
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«Закон, несмотря на острые дискуссии, будет принят». Эксперт о внесудебном банкротстве
ФедералПрессвчера в 11:08
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Общество
Московским школьникам выставили годовые оценки
Московским школьникам 15 мая выставили годовые оценки. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 00:15
Общество
ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным
Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости вчера в 15:49
Финансы
Рубль опустился к доллару и евро
Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
Общество
В Удмуртии могут ужесточить режим самоизоляции
Глава Удмуртии заявил, что правительство Удмуртии направило в федеральный центр план по постепенному снятию ограничений, предполагающий снятие ограничений с розничной торговли и работы общепита, но властям предстоит определиться по какому пути идти - смягчения или ужесточения режима самоизоляции.
Udm-Info 02:11
Здоровье
Количество смертей от коронавируса в Челябинской области выросло до 21
Число инфицированных в регионе выросло до 1804 человек За последние сутки в Челябинской области умер еще один пациент с COVID-19.
Правда УрФО 02:38
Космос
«Прогресс МС-13» покинет МКС в начале июля
Грузовой корабль "Прогресс МС-13", на котором предлагалось отработать супербыструю схему доставки экипажей, отчалит от Международной космической станции в начале июля, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 16 мая в 20:01
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Шоу-бизнес
Архивное фото Аллегровой без парика и грима появилось в Сети
Аллегрова запечатлена без привычного парика и обильного макияжа. На фото она стоит рядом с Богдановичем, а также общей знакомой.
Народные новости вчера в 11:09
Здоровье
В Пензенской области более 2 тыс. человек лечатся от пневмонии
Замминистра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова сообщила о текущей обстановке по коронавирусу и пневмониям на совещании губернатора Ивана Белозерцева.
The Penza Post 02:44
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 09:50
Происшествия
В России продавали аппараты ИВЛ из 90-х по 700 тысяч рублей за штуку
В России продавали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из 1990-х по 700 тысяч рублей за штуку. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Lenta.ru вчера в 20:12
Общество
Аномально холодная погода ожидается в России в ближайшие дни
По словам Романа Вильфанда, руководителя «Гидромета» России, температура в Центральной России в ближайшие 6 дней будет ниже нормы на 3-4 градуса, сообщает «ТАСС».
SMINEWS в Иванове вчера в 17:52
Общество
В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом
В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.
РБК вчера в 15:09
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Происшествия
СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн»
Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Газета.Ru 16 мая в 16:02
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Баскетбол
Майкл Джордан: «Брайон Расселл был в моем списке»
Легенда «Чикаго» Майкл Джордан в 9-й серии документального фильма «Последний танец» рассказал о первой встрече с защитником «Юты» Брайоном Расселлом.
Sports.ru 02:05
Происшествия
В Канаде разбился военный самолет
В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны.
РБК вчера в 17:17
Армия и оружие
Невеселая штука: для чего создавался первый русский танк «Вездеход»
"Невеселая штука - бежать в атаку под пулеметами врага", - делился позже Пороховщиков своими впечатлениями.
Российская газета 01:36
Общество
«Северному потоку-2» отказали в иммунитете к газовой директиве ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) отказало газопроводу "Северный поток-2" в освобождении от действия правил обновленной газовой директивы ЕС.
Российская газета 15 мая в 03:50
Здоровье
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска.
РИА Новости вчера в 19:51
Общество
Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений
В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики.
Журналистская правда вчера в 04:36
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По меньшей мере 116 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств вспышки коронавируса нового типа, сообщает австралийский телеканал SBS News со ссылкой на главу МИД Австралии Марис Пейн.
РИА Новости 02:50
Общество
Названа единственная эффективная мера защиты от коронавируса
Названы эффективные способы защиты от коронавируса. Врачи напоминают несколько простых рекомендаций.
Первый Тульский 00:18
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Технологии
Сибирскому отделению РАН исполнилось 63 года
Новосибирск, 18 мая 2020, 06:36 — REGNUM Сибирскому отделению Российской академии наук (СО РАН) сегодня, 18 мая, исполняется 63 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 23:36
Общество
Власти приостановили финансирование проектов по благоустройству Москвы
Из-за распространения коронавируса в Москве приостановлено финансирование проектов по благоустройству города.
РБК вчера в 23:32
Здоровье
10 новых случаев коронавируса подтверждено в Амурской области
17 мая в Амурской области подтверждено 10 новых случаев коронавируса: шесть - в Благовещенске, один - в Тынде и три - в Свободном.
Телепорт вчера в 03:11
Происшествия
Ребенок с коронавирусом родился в Северной Осетии
Сайт интересных новостей вчера в 13:50