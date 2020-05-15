Действующая процедура банкротства граждан через суд дорогостоящая и неэффективная, писали депутаты в пояснительной записке к законопроекту о внесудебном банкротстве: по данным Федресурса, у 70–80% граждан, вступающих в процедуру банкротства, при инвентаризации не нашли имущества.

с чего всё началось

15 мая 2020 года « Интерфакс» представил сообщение о том, что в России могут ввести упрощённую процедуру банкротства.

В России могут ввести упрощенную систему банкротства

Общество Московским школьникам выставили годовые оценки Московским школьникам 15 мая выставили годовые оценки. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 20

Финансы Рубль опустился к доллару и евро Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество В Удмуртии могут ужесточить режим самоизоляции Глава Удмуртии заявил, что правительство Удмуртии направило в федеральный центр план по постепенному снятию ограничений, предполагающий снятие ограничений с розничной торговли и работы общепита, но властям предстоит определиться по какому пути идти - смягчения или ужесточения режима самоизоляции.

Здоровье Количество смертей от коронавируса в Челябинской области выросло до 21 Число инфицированных в регионе выросло до 1804 человек За последние сутки в Челябинской области умер еще один пациент с COVID-19. 25

Космос «Прогресс МС-13» покинет МКС в начале июля Грузовой корабль "Прогресс МС-13", на котором предлагалось отработать супербыструю схему доставки экипажей, отчалит от Международной космической станции в начале июля, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Общество Forbes перечислил самые недооцененные города России Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан. 117

Здоровье В Пензенской области более 2 тыс. человек лечатся от пневмонии Замминистра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова сообщила о текущей обстановке по коронавирусу и пневмониям на совещании губернатора Ивана Белозерцева.

Политика Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин. 7,4K

Общество В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.

Происшествия СК установил разместивших фото нацистов в «Бессмертном полку онлайн» Сотрудники Следственного комитета России завели уголовные дела в отношении подозреваемых в провокации с размещением анкет с фотографиями нацистов в ходе виртуального шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 6,3K

Политика На Украине призвали переименовать страну в Русь Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь. 91

Баскетбол Майкл Джордан: «Брайон Расселл был в моем списке» Легенда «Чикаго» Майкл Джордан в 9-й серии документального фильма «Последний танец» рассказал о первой встрече с защитником «Юты» Брайоном Расселлом.

Происшествия В Канаде разбился военный самолет В провинции Британская Колумбия на западе Канады разбился самолет пилотажной группы ВВС страны. 27

Общество Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики. 769

Политика В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии По меньшей мере 116 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств вспышки коронавируса нового типа, сообщает австралийский телеканал SBS News со ссылкой на главу МИД Австралии Марис Пейн. 4

Технологии Сибирскому отделению РАН исполнилось 63 года Новосибирск, 18 мая 2020, 06:36 — REGNUM Сибирскому отделению Российской академии наук (СО РАН) сегодня, 18 мая, исполняется 63 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM. 1