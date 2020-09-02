Экономика
Слово и ДелоРоссиянам могут упростить процедуру получения налогового вычета
Налоговые органы рассмотрят заявление в течение месяца. Вычет начислят гражданину, если у ФНС будут сведения о полученном налогоплательщиком ипотечном кредите, инвестиционном счете, а также подтверждение от финансовых организаций расходов россиянина, пишет РИА Новости.
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Футбол
Судья матча «Спартак» — «Сочи» Казарцев отстранен до 10 октября
Арбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
Представитель потерпевших заявил об угрозах от адвоката Ефремова
Анна Бутырина, представляющая потерпевшую сторону в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова, рассказала 3 сентября в здании Пресненского суда, что адвокат актёра Эльман Пашаев ей угрожал.
News.ru 05:56
Политика
Бизнес ФРГ призвал не наказывать Россию из-за ситуации с Навальным
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального якобы отравили ядом класса "Новичок".
Народные новости 06:09
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Среди первоклассников 1 сентября можно было наблюдать детей Павла Прилучного, Гарика Харламова и Татьяны Терешиной.
Evo-rus.com вчера в 04:08
Общество
Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ
Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Live24 вчера в 12:20
Армия и оружие
Российские корабли срочно направлены на помощь танкеру в Индийском океане
Корабли Тихоокеанского флота, шедшие на учения, срочно направлены на помощь терпящему бедствие в Индийском океане танкеру New Diamond, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
РИА Новости 06:09
Происшествия
Во Владивостоке сорванный ветром плавучий док протаранил причал ТОФ
Ураганный ветер, который принес во Владивосток тайфун "Майсак", оторвал от причала плавучий док, принадлежащий судостроительному предприятию АО "Восточная верфь".
Российская газета 03:15
Футбол
Футболист ЦСКА Кучаев признан лучшим игроком РПЛ в августе
Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Константин Кучаев признан лучшим игроком Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в августе.
ТАСС Спорт 04:10
Здоровье
Учёные дали прогноз о резком росте числа случаев коронавируса в Крыму
Симферополь, 3 сентября 2020, 12:55 — REGNUM В случае сохранения в Крыму существующего индекса передачи коронавируса число случаев заражения коронавирусной инфекцией на полуострове к концу ноября может вырасти более чем в восемь раз.
REGNUM 05:55
Общество
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
Минэкономики направило в правительство проект постановления о правилах продаж "красивых" номеров для автомобилей и мотоциклов через портал госуслуг с 2022 года.
Вести.Ru 04:00
Армия и оружие
Украина создаст собственный вертолет «Киборг»
Вооруженные силы Украины в будущем получат в свое распоряжение вертолеты собственного производства.
ГЛАС.RU 04:06
Политика
Канделаки высмеяла The Guardian за статью об отравлении Навального
Генеральный продюсер телеканала "МАТЧ ТВ" Тина Канделаки высмеяла британское издание "The Guardian" за статью об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.
SM News 03:00
Культура
Принц Гарри и Меган Маркл подписали крупный контракт в Голливуде
Пара подписала крупный контракт, который может стоить 150 млн долларов.
Профиль 05:59
Общество
Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит
«Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке убывания – выше Индии, Бразилии и ЮАР», – следует из пресс-релиза к докладу на сайте «Сколково».
Ведомости 00:55
Армия и оружие
В Китае назвали покупателей Су-57
В КНР по-прежнему рассматривают покупку Су-57 в формате небольшой партии.
Утро.ru 04:15
Политика
Лукашенко заявил о перехвате разговора Польши и Германии по Навальному
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о том, что местной власти удалось перехватить разговор Польши и Германии по Навальному.
Слово и Дело 06:22
Политика
МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».
RT на русском вчера в 18:17
Политика
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии.
Известия 04:24
Экономика
Телеканалы весной потеряли около четверти доходов
Меньше всего опять пострадал интернет — но если в первом квартале 2020 г. это медиа еще показывало рост, то во втором квартале ушло в минус и по итогам полугодия рынок онлайн-рекламы, по данным АКАР, уменьшился на 1% до 108-109 млрд руб. Интернет в конце 2018 г. впервые обогнал телеканалы по рекламным доходам и с тех пор его доля в маркетинговых бюджетах только растет.
Ведомости 06:17
Общество
Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму
Москва, 3 сентября 2020, 09:21 — REGNUM Законопроект об отмене транспортного налога внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 3 сентября.
REGNUM 02:21
Авто
Крупный кроссовер Peugeot 5008 получил обновленную внешность
Популярный в Европе кроссовер Peugeot 5008, сделанный на базе 3008, прошел через плановый рестайлинг.
5 колесо 04:44
Музыка
Игорь Крутой рассказал историю создания хита про 3 сентября
БИЗНЕС Online 05:21
Космос
Годы в открытом космосе: земным бактериям по силам межпланетные путешествия
XXII век 01 сентября в 07:14
Авто
Компания Kia начала продажи в России нового седана Kia K5
В минувший вторник, 1 сентября, дилеры KIA в России начали продажи нового бизнес-седана KIA K5, производство которого налажено на калининградском заводе «Автотор».
Автоновости дня 01:30
Шоу-бизнес
Салтыкова впечатлила поклонников стройной фигурой в купальнике
Стройная фигура Салтыковой впечатлил фанатов певицы.
РИА Новости вчера в 20:00
Происшествия
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Известия вчера в 09:34
Политика
Лукашенко не считает ситуацию в Белоруссии сложной
Ситуация в Белоруссии не является проблемной или сложной.
Евразия Daily 05:33