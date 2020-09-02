Налоговые органы рассмотрят заявление в течение месяца. Вычет начислят гражданину, если у ФНС будут сведения о полученном налогоплательщиком ипотечном кредите, инвестиционном счете, а также подтверждение от финансовых организаций расходов россиянина, пишет РИА Новости.

Происшествия Представитель потерпевших заявил об угрозах от адвоката Ефремова Анна Бутырина, представляющая потерпевшую сторону в деле о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова, рассказала 3 сентября в здании Пресненского суда, что адвокат актёра Эльман Пашаев ей угрожал. 2

Политика Бизнес ФРГ призвал не наказывать Россию из-за ситуации с Навальным Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Алексея Навального якобы отравили ядом класса "Новичок".

Общество Навальный остается в реанимации на аппарате ИВЛ Симптомы ингибирования холинэстеразы, вызванные отравлением, у популярного российского блогера и основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального пропадают, но его по-прежнему оставляют подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 150

Футбол Футболист ЦСКА Кучаев признан лучшим игроком РПЛ в августе Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Константин Кучаев признан лучшим игроком Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в августе.

Здоровье Учёные дали прогноз о резком росте числа случаев коронавируса в Крыму Симферополь, 3 сентября 2020, 12:55 — REGNUM В случае сохранения в Крыму существующего индекса передачи коронавируса число случаев заражения коронавирусной инфекцией на полуострове к концу ноября может вырасти более чем в восемь раз. 4

Общество «Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг Минэкономики направило в правительство проект постановления о правилах продаж "красивых" номеров для автомобилей и мотоциклов через портал госуслуг с 2022 года. 130

Общество Россия заняла 23-е место в новом рейтинге качества элит «Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке убывания – выше Индии, Бразилии и ЮАР», – следует из пресс-релиза к докладу на сайте «Сколково». 1,2K

Политика Лукашенко заявил о перехвате разговора Польши и Германии по Навальному Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину о том, что местной власти удалось перехватить разговор Польши и Германии по Навальному.

Политика МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок». 3

Политика Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии 1 сентября агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников США сообщило, что Вашингтон может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии. 1K

Экономика Телеканалы весной потеряли около четверти доходов Меньше всего опять пострадал интернет — но если в первом квартале 2020 г. это медиа еще показывало рост, то во втором квартале ушло в минус и по итогам полугодия рынок онлайн-рекламы, по данным АКАР, уменьшился на 1% до 108-109 млрд руб. Интернет в конце 2018 г. впервые обогнал телеканалы по рекламным доходам и с тех пор его доля в маркетинговых бюджетах только растет.