Общество
Planet TodayРоссиянам могут упростить процесс банкротства
Процесс банкротства для граждан Российской Федерации может упроститься. По данным URA.RU, поправки в российское законодательство, предусматривающие упрощенную процедуру банкротства, были разработаны экспертами Министерства экономического развития.
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Минэкономики обновило законопроект о несостоятельности граждан Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.Коммерсантъвчера в 17:44
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Общество
Россия поднялась в рейтинге гражданств мира
Ранее Россия заняла 48-е место в рейтинге паспортов мира по версии компании Henley & Partners.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Общество
Госдума разрешила транспортной полиции использовать электрошокеры
Уточняется, что работники подразделений транспортной безопасности смогут использовать искровые разрядники и электрошокеры в случаях защиты от нападения на транспортные объекты и автомобили, от нападения на полицейских или лиц, которые находятся на этих объектах.
Футбол
Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы
Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Происшествия
Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
Транспорт
Стала известна дата запуска грузовых поездов по Крымскому мосту
Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста откроется в начале лета, заявил заместитель министра транспорта России Владимир Токарев.
Политика
Путин оценил современные технологии добычи сланцевой нефти
Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
Спорт
В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения
Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Политика
Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Политика
Драка экспертов в прямом эфире: украинец отправил в нокаут американца
Вакаров выразил убеждение, что США причинили украинскому государству наибольший вред среди всех стран.
Происшествия
В Татарстане завели дело на мать, усадившую шестилетнего сына за руль
В Татарстане в отношении 28-летней жительницы Набережных Челнов, посадившей своего шестилетнего сына за руль автомобиля, возбудили уголовное дело сразу по двум статьям.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Экономика
Росстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре
Реальная начисленная заработная плата в России в октябре 2019 выросла на 1,3%, а в годовом выражении — на 3,1%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
Общество
Костромские водители «штурмуют» наркодиспансер
Огромная очередь к регистратуре наркодиспансера растянулась на весь первый этаж.
Происшествия
В Пензе на улице Аустрина устранен прорыв теплосетей
Как сообщили в пресс-службе администрации Пензенской области, аварийная бригада АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» ликвидировала повреждения магистрального теплопровода на улице Аустрина.
Политика
Путин назвал причины распада СССР
Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Политика
Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа
Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Теннис
Сборная России проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса
В первом матче Кубка Дэвиса россияне без видимых усилий переиграли Хорватию - 3:0. Второй соперник оказался куда более серьезным - хозяева турнира испанцы.
Политика
Путин рассказал о тревоге после первых санкций США
Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Общество
Под Якутском появится мост через Лену
Глава государства Владимир Путин одобрил проект строительства моста через Лену неподалеку от Якутска.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Общество
Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Политика
Киев заявил об отсутствии интереса к промежуточному газовому контракту
Украина не заинтересована в заключении промежуточного контракта на транзит российского газа с «Газпромом» сроком на один год.
Футбол
Моуринью официально возглавил «Тоттенхэм»
Авто
Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.