Общество

Planet TodayPlanet TodayРоссиянам могут упростить процесс банкротства

Процесс банкротства для граждан Российской Федерации может упроститься. По данным URA.RU, поправки в российское законодательство, предусматривающие упрощенную процедуру банкротства, были разработаны экспертами Министерства экономического развития.
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с чего всё началось

За банкротство недорого возьмут

Минэкономики обновило законопроект о несостоятельности граждан Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.
Коммерсантъвчера в 17:44

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Россиянам упростят процесс банкротства

Москва 2407:40

В Росии могут упростить процесс банкротства

Национальная служба новостей06:50

В России хотят упростить процесс банкротства

ГлобалМСК.рувчера в 17:58

Россиянам предложат простой способ списать долги

Lenta.ru03:52

За банкротство недорого возьмут

Коммерсантъвчера в 17:44

В долгу не останутся

Российская газетавчера в 15:54

Россиянам упростят процесс банкротства

URA.Ruвчера в 12:29
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Общество

Россия поднялась в рейтинге гражданств мира

Ранее Россия заняла 48-е место в рейтинге паспортов мира по версии компании Henley & Partners.
News.ru 08:13
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Газета.Ru вчера в 02:23
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru 09:32
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Общество

Госдума разрешила транспортной полиции использовать электрошокеры

Уточняется, что работники подразделений транспортной безопасности смогут использовать искровые разрядники и электрошокеры в случаях защиты от нападения на транспортные объекты и автомобили, от нападения на полицейских или лиц, которые находятся на этих объектах.
Mockva.ru 09:18
Футбол

Юран отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал ситуацию с оскорблениями в адрес капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
RT на русском 06:40
Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
РБК 08:19
Транспорт

Стала известна дата запуска грузовых поездов по Крымскому мосту

Движение грузовых поездов по железнодорожной части Крымского моста откроется в начале лета, заявил заместитель министра транспорта России Владимир Токарев.
Известия 10:17
Политика

Путин оценил современные технологии добычи сланцевой нефти

Сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти и газа являются варварскими с точки зрения экологии и России они не нужны, несмотря на все экономические преимущества, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитала "Россия зовет!".
РИА Новости 07:42
Спорт

В состав сборной России по биатлону на Кубок мира внесли изменения

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки сборных на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
Аргументы и Факты 05:22
Политика

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Lenta.ru 08:32
Политика

Драка экспертов в прямом эфире: украинец отправил в нокаут американца

Вакаров выразил убеждение, что США причинили украинскому государству наибольший вред среди всех стран.
Вести.Ru 09:30
Происшествия

В Татарстане завели дело на мать, усадившую шестилетнего сына за руль

В Татарстане в отношении 28-летней жительницы Набережных Челнов, посадившей своего шестилетнего сына за руль автомобиля, возбудили уголовное дело сразу по двум статьям.
Российская газета вчера в 10:13
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Экономика

Росстат заявил о росте зарплат и реальных доходов в России в октябре

Реальная начисленная заработная плата в России в октябре 2019 выросла на 1,3%, а в годовом выражении — на 3,1%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
REGNUM 09:26
Общество

Костромские водители «штурмуют» наркодиспансер

Огромная очередь к регистратуре наркодиспансера растянулась на весь первый этаж.
ГТРК Кострома 07:25
Происшествия

В Пензе на улице Аустрина устранен прорыв теплосетей

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензенской области, аварийная бригада АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» ликвидировала повреждения магистрального теплопровода на улице Аустрина.
Stolica58.ru 03:12
Политика

Путин назвал причины распада СССР

Распад СССР не связан с ростом национализма в Прибалтике, его причиной стала неэффективная экономическая политика.
Lenta.ru 07:56
Политика

Time: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа

Государственный секретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку и покинуть администрацию американского президента Дональда Трампа.
Газета.Ru 08:23
Теннис

Сборная России проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса

В первом матче Кубка Дэвиса россияне без видимых усилий переиграли Хорватию - 3:0. Второй соперник оказался куда более серьезным - хозяева турнира испанцы.
Российская газета 01:58
Политика

Путин рассказал о тревоге после первых санкций США

Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Говорит Москва 06:57
Происшествия

В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя

В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
РБК 05:25
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Lenta.ru 09:11
Общество

Под Якутском появится мост через Лену

Глава государства Владимир Путин одобрил проект строительства моста через Лену неподалеку от Якутска.
Век 18 ноября в 07:52
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество

Гидрометцентр назвал регионы России с теплой погодой в декабре

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что россиян ждет «розовая» зима — зимние месяцы в целом будут около и выше нормы по температуре.
Lenta.ru 00:00
Политика

Киев заявил об отсутствии интереса к промежуточному газовому контракту

Украина не заинтересована в заключении промежуточного контракта на транзит российского газа с «Газпромом» сроком на один год.
РБК 08:38
Футбол

Моуринью официально возглавил «Тоттенхэм»

Life.ru 03:19
Авто

Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
Новые автомобили 17 ноября в 10:45
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