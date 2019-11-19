Минэкономики обновило законопроект о несостоятельности граждан Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.

с чего всё началось

Процесс банкротства для граждан Российской Федерации может упроститься. По данным URA.RU, поправки в российское законодательство, предусматривающие упрощенную процедуру банкротства, были разработаны экспертами Министерства экономического развития.

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