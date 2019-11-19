Общество

Planet TodayPlanet TodayРоссиянам могут упростить процесс банкротства

Процесс банкротства для граждан Российской Федерации может упроститься. По данным URA.RU, поправки в российское законодательство, предусматривающие упрощенную процедуру банкротства, были разработаны экспертами Министерства экономического развития.
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с чего всё началось

За банкротство недорого возьмут

Минэкономики обновило законопроект о несостоятельности граждан Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.
Коммерсантъвчера в 17:44

Подробнее о событии

Россиянам упростят процесс банкротства

Москва 2407:40

За банкротство недорого возьмут

Коммерсантъвчера в 17:44

Россиянам предложат простой способ списать долги

Lenta.ru03:52

В России хотят упростить процесс банкротства

ГлобалМСК.рувчера в 17:58

В Росии могут упростить процесс банкротства

Национальная служба новостей06:50

В долгу не останутся

Российская газетавчера в 15:54

Россиянам упростят процесс банкротства

URA.Ruвчера в 12:29
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 13:24, Ашберн
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Политика

Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

РИА Новости 09:57
Футбол

В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
RT на русском 02:14
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.
Газета.Ru 11:53
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Армия и оружие

НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности

Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО.
REGNUM вчера в 06:18
Кино

Фильм «Джокер» получит продолжение

Актуальные Новости 12:16
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк начала самостоятельно ходить

Известная актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку: артистка может самостоятельно ходить, нормально слышит и разговаривает.
Петербургский дневник 11:09
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Газета.Ru 07:34
Политика

Кремль назвал неприемлемым требование Эстонии вернуть часть территории

Требование спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса вернуть Таллину 5% российской территории неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:20
Происшествия

Уволенный врач-трансплантолог заявил об уголовном деле против себя

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, проходят по уголовному делу, которое СК возбудил из-за применения препарата «Алемтузумаб» при пересадке детям почек, сообщает «Медвестник» со ссылкой на источник, близкий к СК.
РБК 11:20
Политика

Комитет ГА ООН призвал США оперативно выдавать визы дипломатам

ГА ООН, как указывается в резолюции, рассчитывает, что США будут «оперативно выдавать въездные визы всем представителям государств-членов и делать это своевременно».
RT на русском 12:31
Общество

Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день

В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Маленькая Сызрань 12:38
Футбол

В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020

Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
RT на русском 09:45
Политика

Зеленский открыл мост в Донбассе и смутился из-за флагов ЛНР

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжественном открытии моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.
Lenta.ru 12:52
Общество

Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
РБК 12:15
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru вчера в 02:23
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах, где будет тёплый декабрь

Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко в беседе с «Российской газетой» рассказал, какая погода ожидается в стране в декабре.
RT на русском 01:39
Футбол

В Италии сообщили о свадьбе Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Газета.Ru 12:22
Шоу-бизнес

Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде

Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Слово и Дело 01:24
Экономика

Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета

Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
РИА Новости 06:30
Музыка

Российскому участнику детского Евровидения стало плохо

Российский участник конкурса «Детское Евровидение-2019» 13-летний Денберел Ооржак почувствовал недомогание во время первой репетиции в Польше.
Вечерняя Москва 12:21
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия 12:48
Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
РБК 08:19
Футбол

«Спартак» проведет январский сбор в ОАЭ вместо участия во Florida Cup

Сообщается, что клуб принял решение провести первый зимний сбор в ОАЭ.
РИА Новости 13:09
Шоу-бизнес

Вовк упрекнула возвращающуюся в РФ Ротару в отсутствии совести

ФАН вчера в 10:03
Экономика

«Роснефть» опровергла данные о снижении добычи и дивидендов «Башнефти»

Компания "Роснефть" опровергает данные о снижении добычи и дивидендов "Башнефти" после смены собственника.
ТАСС 09:20
Политика

Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми

На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Известия 09:29
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
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