Экономика

РамблерРамблерРоссиянам могут увеличить пенсии

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подтвердил изданию, что Минфин и Центральный банк это обсуждают. Он сообщил при этом, что в рамках ГПП государственное софинансирование может быть распространено не на всех россиян, а лишь на тех, кто только начинает трудовую деятельность.
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с чего всё началось

В пенсионный план добавили идею денег

Программу софинансирования накоплений могут распространить на ГПП Государственное софинансирование может быть распространено на прорабатываемую новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП). С 2008 года такая возможность действует для пенсионных накоплений.
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