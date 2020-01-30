Экономика
РамблерРоссиянам могут увеличить пенсии
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев подтвердил изданию, что Минфин и Центральный банк это обсуждают. Он сообщил при этом, что в рамках ГПП государственное софинансирование может быть распространено не на всех россиян, а лишь на тех, кто только начинает трудовую деятельность.
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с чего всё началось
Программу софинансирования накоплений могут распространить на ГПП Государственное софинансирование может быть распространено на прорабатываемую новую пенсионную систему — гарантированный пенсионный план (ГПП). С 2008 года такая возможность действует для пенсионных накоплений.Коммерсантъвчера в 18:09
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С пенсионных накоплений придется заплатить налог? Мы узнали, как на самом деле
Комсомольская правдавчера в 04:30
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