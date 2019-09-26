Общество

Невинномысский рабочийНевинномысский рабочийРоссиянам могут запретить курить на балконах

Соответственно, отныне россияне не смогут готовить шашлыки, зажигать свечи на балконах и курить. Причем, эти изменения инициировало само министерство чрезвычайных ситуаций.
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с чего всё началось
Ранее на официальном портале правовых актов было опубликовано
 постановление правительства, по которому в правила противопожарного режима в России вносятся поправки.
Ведомости26 сентября в 12:42

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МЧС объяснило запрет курения на балконах

РБК26 сентября в 17:21

Нет дыма без огня: почему теперь запрещено курить на балконах

Вести.Ruвчера в 14:20

Джигурда прокомментировал запрет курения на балконах

РИА Новостивчера в 13:47

Как нас курить на балконах отучали - Запреты добрались до квартир россиян — и только всех разозлили

Телеканал 360°вчера в 11:37

Волгоградцы неоднозначно отреагировали на запрет курения на балконах

Московский Комсомолецвчера в 15:39

Депутат Госдумы: запрет на использование открытого огня на балконах нужно конкретизировать

ТАСС26 сентября в 14:49

МЧС не позволило воспользоваться лазейкой в запрете курения на балконах

URA.Ru26 сентября в 13:43
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
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Галлахер бросился в объятия Макгрегора после победы на Bellator 227

Sport24.ru вчера в 19:33
Политика

Белый дом засекретил беседу Трампа о вмешательстве США в чужие дела

Доступ к стенограмме беседы Дональда Трампа с представителями России, в которой признавалось вмешательство США в дела других стран, ограничили обеспокоенные сотрудники Белого дома, 27 сентября сообщает The Washington Post.
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Нападающий московского "Торпедо" Игорь Лебеденко прокомментировал выступление своей команды в Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ).
Газета.Ru вчера в 23:45
Авто

ЛиАЗ начал производство новых автобусов

RuNews24.ru вчера в 01:06
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Два парома с автомобилями столкнулись на реке в Якутии

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Газета.Ru вчера в 16:23
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Исследователи из Университета Ливерпуля пришли к выводу, что в некоторых случаях старение человека может препятствовать развитию онкологии.
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8 делегаций бойкотировали выступление Венесуэлы на ГА ООН

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Происшествия

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РИА Новости вчера в 18:53
Политика

CNN: Курт Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер уходит в отставку, сообщает в субботу телеканал CNN со ссылкой на три источника.
РИА Новости вчера в 19:13
Гаджеты

Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу

Xiaomi Mi TV Pro стал первым телевизором Xiaomi с новой однокристальной системой Amlogic T972, которая производится по нормам 12-нанометрового технологического процесса.
iXBT.com 26 сентября в 17:01
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев рассказал о трудностях отцовства

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о трудностях отцовства и проблемах воспитания сына Платона.
Газета.Ru вчера в 23:28
Единоборства

Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя

Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия вчера в 22:48
Политика

Лавров встретился с главой МИД Грузии

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service 26 сентября в 10:17
Происшествия

При взрыве на судне в Южной Корее пострадали девять человек

Не менее девяти человек пострадали при взрыве на судне в южнокорейском порту Ульсан.
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Происшествия

В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе

В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
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Общество

МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете

Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета вчера в 11:23
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Официальный курс евро снизился на 20 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
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Белый дом опубликовал текст разговора Трампа с Зеленским

Текст разговора опубликован на сайте Белого дома. Телефонный разговор президентов США и Украины состоялся 25 июля.
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Здоровье

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Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
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Вдова Караченцова: «Приглашу Пугачеву на вечер памяти Коли»

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Телепрограмма вчера в 07:12
Гаджеты

В Windows 10 появилась возможность скачать образ из облака: краткая инструкция

Компания Microsoft около месяца назад выпустила обновление Windows 10 Build 18970 для инсайдеров.
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На своих страницах в социальной сети Instagram теплые слова в адрес звезды пишут многие ее коллеги. Не остался в стороне и Сергей Лазарев.
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Шоу-бизнес

Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ

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Как работают Яндекс.Новости?
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