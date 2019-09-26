Общество
Невинномысский рабочийРоссиянам могут запретить курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут готовить шашлыки, зажигать свечи на балконах и курить. Причем, эти изменения инициировало само министерство чрезвычайных ситуаций.
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с чего всё началось
Ранее на официальном портале правовых актов было опубликовано постановление правительства, по которому в правила противопожарного режима в России вносятся поправки.Ведомости26 сентября в 12:42
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Как нас курить на балконах отучали - Запреты добрались до квартир россиян — и только всех разозлили
Телеканал 360°вчера в 11:37
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Московский Комсомолецвчера в 15:39
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ТАСС26 сентября в 14:49
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Sport24.ru вчера в 19:33
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Белый дом засекретил беседу Трампа о вмешательстве США в чужие дела
Доступ к стенограмме беседы Дональда Трампа с представителями России, в которой признавалось вмешательство США в дела других стран, ограничили обеспокоенные сотрудники Белого дома, 27 сентября сообщает The Washington Post.
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Газета.Ru вчера в 23:45
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ЛиАЗ начал производство новых автобусов
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о специальном толстом телефоне главы государства Владимира Путина, которым он якобы пользуется вне рабочего кабинета.
Газета.Ru вчера в 16:23
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Исследователи из Университета Ливерпуля пришли к выводу, что в некоторых случаях старение человека может препятствовать развитию онкологии.
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8 делегаций бойкотировали выступление Венесуэлы на ГА ООН
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РИА Новости вчера в 18:53
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РИА Новости вчера в 19:13
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Супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi поступают в продажу
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Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о трудностях отцовства и проблемах воспитания сына Платона.
Газета.Ru вчера в 23:28
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Кикбоксер очнулся после нокаута и посчитал себя победителем боя
Испанский кикбоксер Хосе Мария Кеведо был отправлен в нокаут, однако затем посчитал себя победителем поединка.
Известия вчера в 22:48
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Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service 26 сентября в 10:17
Происшествия
При взрыве на судне в Южной Корее пострадали девять человек
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В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.
РБК 01:26
Общество
МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета вчера в 11:23
Финансы
Официальный курс евро снизился на 20 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 20,34 копейки - до 70,3834 рубля, курс доллара увеличился на 10,15 копейки - до 64,2888 рубля, следует из данных Банка России.
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Белый дом опубликовал текст разговора Трампа с Зеленским
Текст разговора опубликован на сайте Белого дома. Телефонный разговор президентов США и Украины состоялся 25 июля.
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Эксперты утверждают, что наступающая магнитная буря будет очень мощной и отразится на самочувствии метеозависимых людей.
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Вдова Караченцова: «Приглашу Пугачеву на вечер памяти Коли»
Вдова актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина, в годовщину смерти знаменитого мужа готовит вечер памяти.
Телепрограмма вчера в 07:12
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В Windows 10 появилась возможность скачать образ из облака: краткая инструкция
Компания Microsoft около месяца назад выпустила обновление Windows 10 Build 18970 для инсайдеров.
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Газета.Ru вчера в 10:43
Политика
Госдума потребует лишить Deutsche Welle аккредитации
Комиссия Государственной думы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обнаружила в публикациях немецкого медиахолдинга Deutsche Welle (DW) нарушения законов России, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.
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7Дней.ру вчера в 08:30
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«Зенит» сразится с «Локомотивом» в гостях
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Украина не намерена восстанавливать авиасообщение с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией в ближайшее время не предвидится.
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Шоу-бизнес
Лазарев трогательно поздравил Ани Лорак с днем рождения
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Шоу-бизнес
Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ
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