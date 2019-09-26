с чего всё началось

Соответственно, отныне россияне не смогут готовить шашлыки, зажигать свечи на балконах и курить. Причем, эти изменения инициировало само министерство чрезвычайных ситуаций.

Россиянам могут запретить курить на балконах

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