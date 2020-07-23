Экономика

ТАССТАССРоссиянам могут запретить покупку иностранных ценных бумаг на ИИС

Инвестирование в иностранные ценные бумаги через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) может быть запрещено, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в рамках онлайн пресс-конференции, проведенной на площадке ТАСС.
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Запрет на покупку иностранных акций на ИИС: как это поможет биткоину

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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
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Глава ЦИКа Элла Памфилова сегодня заявила, что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
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Крупнейшие ИТ-компании предупредили об угрозе из-за дела о картеле

Члены организации выразили обеспокоенность и отметили, что дружественность российской юрисдикции к ИТ-предпринимателям, по их версии, снижается.
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В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

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Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа

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Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
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Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля

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Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия».
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