Экономика
Lenta.ruРоссиянам начали продавать лекарства в кредит
Компания сотрудничает с МТС-банком, который предлагает кредит на сумму от 3 до 300 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года по ставке 23 процента годовых. Пока опция экспресс-кредитования доступна только в нескольких аптеках сети в Москве.
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с чего всё началось
В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.Коммерсантъвчера в 18:56
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