Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам начали продавать лекарства в кредит

Компания сотрудничает с МТС-банком, который предлагает кредит на сумму от 3 до 300 тысяч рублей на срок от трех месяцев до года по ставке 23 процента годовых. Пока опция экспресс-кредитования доступна только в нескольких аптеках сети в Москве.
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с чего всё началось

В Москве появились pos-кредиты на лекарства

В Москве появились pos-кредиты на лекарства На фоне падения доходов населения и продаж лекарств в фармацевтической рознице сеть «Самсон-фарма» и МТС-банк запустили первую на рынке услугу pos-кредитования в аптеках. Покупателям предлагается до 300 тыс. руб. на срок до года по ставке 23% годовых.
Коммерсантъвчера в 18:56

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Эксперт считает, что кредиты на лекарства не будут пользоваться массовым спросом

РИАМО12:17

Что произошло за день: пятница, 22 ноября

Интерфакс12:51

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Коммерсантъвчера в 18:56

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Агентство Москва06:53

В московских аптеках появилась услуга экспресс-кредитования

Ведомостивчера в 20:52

Аптеки предложили покупать лекарства в кредит под 23% годовых

URA.Ruвчера в 20:35

В Совфеде не поддержали решение продавать лекарства в кредит

Москва 2409:10
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Политика

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РИА Новости 11:18
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URA.Ru 20 ноября в 21:27
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В Одесском заливе терпит бедствие танкер «Делфи» под флагом Молдавии

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Газета.Ru 15:10
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Путин поручил добиться увеличения доходов граждан

Путин подчеркнул, что одной из главных целей правительства должно быть увеличение роста благосостояния россиян.
Вести.Ru 10:22
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Медведев предложил альтернативу четырехдневке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил способ трансформации четырехдневной рабочей недели.
Lenta.ru 15:33
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Как заявил режиссер, «кино должно показывать все недостатки общества», но «должно быть равновесие».
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Одно полушарие мозга человека может заменить другое

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Болтон обвинил Белый дом в блокировке его личного Twitter

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в течение двух последних месяцев Белый дом блокировал ему доступ к персональному аккаунту в социальной сети Twitter.
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Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

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В Новороссийске порывом ветра ребенка выбросило на проезжую часть улицы. Об этом сообщает местное издание «Наша газета».
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Хивью сообщил, что они и в самом деле сняли альтернативный финал истории.
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В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

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В ходе совещания Совбеза РФ глава российского государства Владимир Путин призвал приступить к созданию государственной программы вооружений до 2033 года.
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