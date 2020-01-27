Общество

Газета.RuГазета.RuРоссиянам начнут выдавать справку о трудовой деятельности в МФЦ

Российский премьер Михаил Мишустин расширил перечень госуслуг, которыми россияне могут воспользоваться в "Многофункциональных центрах" (МФЦ). Теперь граждане смогут получать там данные о трудовой деятельности, говорится на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Согласно ему
, список госуслуг, которые предоставляются по принципу одного окна, дополнен новой — «Предоставление сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счёте».
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Выписку из трудовой книжки можно будет получить в МФЦ

Парламентская газета05:51

Россиянам начнут выдавать справку о трудовой деятельности в МФЦ

Газета.Ru03:12

Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

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Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

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Россияне смогут получить справку о трудовой деятельности в МФЦ

RT на русском01:41

Справку о трудовой деятельности можно будет получать в МФЦ

Российская газета01:34

Справку о трудовой деятельности можно будет получить в МФЦ

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