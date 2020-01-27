с чего всё началось

Российский премьер Михаил Мишустин расширил перечень госуслуг, которыми россияне могут воспользоваться в "Многофункциональных центрах" (МФЦ). Теперь граждане смогут получать там данные о трудовой деятельности, говорится на сайте кабмина.

Россиянам начнут выдавать справку о трудовой деятельности в МФЦ

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