Российские компании получат право не возвращать деньги клиентам за отмененные поездки в условиях режима чрезвычайной ситуации. В качестве компенсации за несостоявшееся путешествие туристам будут выдавать ваучеры.

Россиянам начнут выдавать ваучеры за отмененные поездки при пандемии

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