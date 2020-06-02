Общество
Московский КомсомолецРоссиянам начнут выдавать ваучеры за отмененные поездки при пандемии
Российские компании получат право не возвращать деньги клиентам за отмененные поездки в условиях режима чрезвычайной ситуации. В качестве компенсации за несостоявшееся путешествие туристам будут выдавать ваучеры.
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Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 13:26, Ашберн
Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Политика
Голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля
Президент России Владимир Путин объявил, что общероссийское голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля.
МР7.ру вчера в 11:49
Армия и оружие
Американские военные на танках «Абрамс» покидают Литву
Evo-rus.com вчера в 14:52
Гаджеты
Стало известно, на каких iPhone заработает iOS 14
Как стало известно израильскому изданию The Verifier, новейшая iOS 14 достанется всем i-устройствам, на которых доступна iOS 13, — даже iPhone 6s 5-летней давности и медиаплеерам iPod touch.
Вести.Ru 09:31
Происшествия
Основатель паблика «Мужское государство» мог быть убит в Стамбуле
Экспресс газета 12:57
ЖКХ
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
В Москве запустили сервис, информирующий о сезонном отключении горячей воды в городе.
РИА Новости 11:01
Футбол
Ильзат Ахметов успешно перенёс операцию на плече
Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов сообщил, что он успешно перенёс операцию на плече.
Чемпионат 12:20
Финансы
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Порывай оценивает влияние на курс доллара от падения импорта и сокращения дивидендных выплат в 5 – 7 руб. Это сокращение продолжит оказывать поддерживающее влияние на рубль и в июне, говорит Донец.
РБК 01:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали о неоднородной погоде в июне
Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой погоды стоит ждать россиянам в первый месяц лета.
Городовой вчера в 01:44
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Армия и оружие
Армия США вооружается винтовками и пулемётами нового поколения
Армия США начала получать стрелковое оружие нового поколения немецкой фирмы SIG Sauer в рамках программы замены всех винтовок и пулемётов на новые образцы.
News.ru вчера в 18:52
Политика
Китай приостановил закупку сои и свинины из США
Как сообщают журналисты, китайские власти запретили закупать сельхозпродукцию из США на фоне критики закона о национальной безопасности в Гонконге.
RuNews24.ru вчера в 11:48
Армия и оружие
Армия Хафтара потерпела новое поражение в Ливии
Днем ранее армия Хафтара заявила о восстановлении контроля над городом аль-Асабиа, расположенном в 100 километрах от Триполи.
Lenta.ru 10:02
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Футбол
Дебютант ФНЛ «Иртыш» просмотрит около 15 новичков
Омский «Иртыш», завоевавший право выступить в следующем сезоне в первенстве Олимп-ФНЛ, просмотрит на первом сборе около 10-15 новичков из клубов второго дивизиона.
Матч ТВ 12:00
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Футбол
РПЛ опубликовала расписание оставшихся туров
Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала на официальном сайте расписание оставшихся восьми туров первенства.
Газета.Ru 10:11
Общество
Транзит российского газа через Польшу возобновлён
К 27 мая транзит российского газа в Германию через Польшу был полностью остановлен.
Life.ru вчера в 03:09
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
В другой престижной номинации «Лучший сериал года» победил проект Бориса Хлебникова «Шторм».
Inc-news.ru вчера в 04:20
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в мае в России упали на 42%
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей LADA по итогам мая, второго месяца работы в условиях эпидемиологических ограничений, составили 16 663 единицы.
Автоновости дня 05:10
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном
Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля.
Слово и Дело 10:34
Авто
Китайская Zotye не смогла запуститься в США
Руководители китайского автомобильного концерна Zotye отказались от своих планов, касающихся начала продажи машин на рынке США.
Car.ru 08:26
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета 31 мая в 23:57
Происшествия
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
Общество
Способное достроить «Северный поток 2» судно обрело нового владельца
Ранее о собственнике трубоукладчика, который единственный из российских судов способен достроить газопровод «Северный поток – 2», ничего не сообщалось.
Известия 01:36