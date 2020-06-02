Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецРоссиянам начнут выдавать ваучеры за отмененные поездки при пандемии

Российские компании получат право не возвращать деньги клиентам за отмененные поездки в условиях режима чрезвычайной ситуации. В качестве компенсации за несостоявшееся путешествие туристам будут выдавать ваучеры.
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Россиянам начнут выдавать ваучеры за отмененные поездки при пандемии

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Национальная служба новостей05:29

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