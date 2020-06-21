Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты.

с чего всё началось

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.

Общество В России за сутки выявлено 7600 новых случаев коронавируса По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.

Политика Вячеслав Володин ответил противникам поправок в Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ответил на призывы не голосовать за поправки в Конституцию. 358

Политика В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times. 813

Политика Путин назвал священной память о Великой Отечественной войне Испытания Великой Отечественной войны показали силу и стойкость русского народа, память о них священна и помогает служить своей родине.

Происшествия Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 760

Наука Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19. 781

Политика Клишас объяснил поправку о президентских сроках Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. 1,4K

Армия и оружие На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". 3,1K

Игры На PС выйдет та же версия FIFA 21, что и для консолей текущего поколения Отвечая на часто задаваемые вопросы, компания Electronic Arts подтвердила, что на РС выйдет та же версия FIFA 21, что и для консолей текущего поколения — PlayStation 4 и Xbox One.

Общество Роскачество рекомендовало заменить колбасу в окрошке Заменить колбасные изделия в составе окрошки на филе индейки или курицы людям, следящим за своим весом, рекомендует автономная некоммерческая организация «Роскачество», 22 июня говорится в сообщении организации. 7

Экономика Названы способы накопить на безбедную старость Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU. 151

Политика Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин. 305

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в Сибири Как сообщает Гидрометцентр России, ночные заморозки в пределах до -5 градусов возможны в период по 21 июня в таких регионах, как Омская, Новосибирская, Томская области, Алтайский край. 436

Политика В Администрации США готовятся к новой вспышке коронавируса По словам главы Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро, в Администрации США идет подготовка ко второй волне распространения коронавируса, которая ожидается осенью текущего года. 2

Общество ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000. 32

Общество На предприятиях Набережных Челнов обнаружили очаги коронавируса По словам главного санврача города, очаги COVID19 обнаружены в торгово-финансовой компании КАМАЗа, в предприятии «Парк культуры и отдыха», городских поликлиниках №7 и №4, а также в «Челны-бройлер».