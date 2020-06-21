Общество
РИА НовостиРоссиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
Читать в источнике
Оценить866
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты.РИА Новостивчера в 17:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости вчера в 04:15
Общество
В России за сутки выявлено 7600 новых случаев коронавируса
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.
Интерфакс 03:35
Политика
Вячеслав Володин ответил противникам поправок в Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ответил на призывы не голосовать за поправки в Конституцию.
Регион 64 00:42
Музыка
Боб Дилан выпустил первый оригинальный альбом за восемь лет
ИА InterMedia 19 июня в 05:08
Политика
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту
В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
Экономика
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27
Политика
Путин назвал священной память о Великой Отечественной войне
Испытания Великой Отечественной войны показали силу и стойкость русского народа, память о них священна и помогает служить своей родине.
РБК 04:25
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
Наука
Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса
Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
Политика
Клишас объяснил поправку о президентских сроках
Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску
На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
Политика
Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент
Президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич провозгласил победу на выборах в Скупщину (парламент).
Интерфакс вчера в 19:32
Шоу-бизнес
Комик Сергей Светлаков приехал отдыхать на Алтай
RuNews24.ru вчера в 02:10
Космос
NASA может отправить исследовательскую станцию к спутнику Нептуна
News.ru 19 июня в 10:11
Игры
На PС выйдет та же версия FIFA 21, что и для консолей текущего поколения
Отвечая на часто задаваемые вопросы, компания Electronic Arts подтвердила, что на РС выйдет та же версия FIFA 21, что и для консолей текущего поколения — PlayStation 4 и Xbox One.
Игромания.ру 03:43
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
Общество
Роскачество рекомендовало заменить колбасу в окрошке
Заменить колбасные изделия в составе окрошки на филе индейки или курицы людям, следящим за своим весом, рекомендует автономная некоммерческая организация «Роскачество», 22 июня говорится в сообщении организации.
ИА Красная Весна 03:27
Общество
Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке с должности.
Алтайская правда 03:30
Экономика
«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»
Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
Шоу-бизнес
У сына Джигана и Самойловой появились проблемы со здоровьем
Как оказалось, проблема со здоровьем имеется у ее маленького четырехмесячного сына Давида.
RuNews24.ru 01:17
Экономика
Названы способы накопить на безбедную старость
Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU.
Lenta.ru вчера в 20:36
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в Сибири
Как сообщает Гидрометцентр России, ночные заморозки в пределах до -5 градусов возможны в период по 21 июня в таких регионах, как Омская, Новосибирская, Томская области, Алтайский край.
Байкал24 20 июня в 22:14
Политика
В Администрации США готовятся к новой вспышке коронавируса
По словам главы Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро, в Администрации США идет подготовка ко второй волне распространения коронавируса, которая ожидается осенью текущего года.
Московский Комсомолец вчера в 16:54
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
Общество
На предприятиях Набережных Челнов обнаружили очаги коронавируса
По словам главного санврача города, очаги COVID19 обнаружены в торгово-финансовой компании КАМАЗа, в предприятии «Парк культуры и отдыха», городских поликлиниках №7 и №4, а также в «Челны-бройлер».
Московский Комсомолец 03:00
Экономика
Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть
Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей.
Вести.Ru 02:07