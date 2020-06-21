Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты. Позже министерству поручили начать подготовку к параду 24 июня.
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с чего всё началось

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Президент России Владимир Путин отложил проведение парада в честь 75-летия Победы из-за ситуации с распространением коронавируса. Девятого мая в российских городах прошли авиапарады и праздничные салюты.
РИА Новостивчера в 17:25

Подробнее о событии

Среда на этой неделе будет нерабочей

БИЗНЕС Online00:43

Рязанцам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Московский Комсомолец02:10

В июне казанцев ждет четырехдневная рабочая неделя

Мэрия г. Казанивчера в 05:22

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Известиявчера в 18:54

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе

РИА Новостивчера в 17:25

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Lenta.ruвчера в 10:49

Среди недели: россиянам напомнили про дополнительный выходной

РЕН ТВвчера в 23:56
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

РИА Новости вчера в 04:15
1,4K
Общество

В России за сутки выявлено 7600 новых случаев коронавируса

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 17,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, за последние сутки - 291 тыс. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 312 тыс. человек.
Интерфакс 03:35
Политика

Вячеслав Володин ответил противникам поправок в Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ответил на призывы не голосовать за поправки в Конституцию.
Регион 64 00:42
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Музыка

Боб Дилан выпустил первый оригинальный альбом за восемь лет

ИА InterMedia 19 июня в 05:08
Политика

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник Теодору Рузвельту

В Нью-Йорке решили демонтировать памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту у входа в Американский музей естественной истории, пишет New York Times.
РИА Новости вчера в 21:18
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Экономика

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми

ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми на 1 п.п. от базовой ставки банка.
РБК 02:27
29
Политика

Путин назвал священной память о Великой Отечественной войне

Испытания Великой Отечественной войны показали силу и стойкость русского народа, память о них священна и помогает служить своей родине.
РБК 04:25
Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
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Наука

Подтверждена связь группы крови с тяжестью коронавируса

Независимые исследования, проведенные в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в университетах Ирана, подтвердили связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19.
BFM.ru вчера в 12:20
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Теннис

СМИ узнали об отказе Джоковича проходить тест на коронавирус

РБК 04:27
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Происшествия

В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими

В Ленинградской области на озере Любимовском была расстреляна лодка с отдыхающими.
Российская газета 03:26
5
Политика

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
1,4K
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
3,1K
Политика

Президент Сербии объявил о победе своей партии на выборах в парламент

Президент Сербии и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич провозгласил победу на выборах в Скупщину (парламент).
Интерфакс вчера в 19:32
10
Шоу-бизнес

Комик Сергей Светлаков приехал отдыхать на Алтай

RuNews24.ru вчера в 02:10
5
Космос

NASA может отправить исследовательскую станцию к спутнику Нептуна

News.ru 19 июня в 10:11
2
Игры

На PС выйдет та же версия FIFA 21, что и для консолей текущего поколения

Отвечая на часто задаваемые вопросы, компания Electronic Arts подтвердила, что на РС выйдет та же версия FIFA 21, что и для консолей текущего поколения — PlayStation 4 и Xbox One.
Игромания.ру 03:43
Общество

В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель

Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru вчера в 11:10
2K
Общество

Роскачество рекомендовало заменить колбасу в окрошке

Заменить колбасные изделия в составе окрошки на филе индейки или курицы людям, следящим за своим весом, рекомендует автономная некоммерческая организация «Роскачество», 22 июня говорится в сообщении организации.
ИА Красная Весна 03:27
7
Общество

Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов прокомментировал петицию об его отставке с должности.
Алтайская правда 03:30
5
Экономика

«Газпром» взял подрядчиков в руководство своей новой «дочки»

Топ-менеджеры трех крупных подрядчиков «Газпрома» — «Стройгазмонатаж» (СГМ), «Стройтранснефтегаз» (СТНГ) и «Газпром автоматизации» (ГА) — заняли руководящие должности в компании «Газстройпром».
РБК 02:00
5
Шоу-бизнес

У сына Джигана и Самойловой появились проблемы со здоровьем

Как оказалось, проблема со здоровьем имеется у ее маленького четырехмесячного сына Давида.
RuNews24.ru 01:17
11
Экономика

Названы способы накопить на безбедную старость

Экономист Константин Юрченко перечислил способы, которые помогут накопить на безбедную старость. Об этом он рассказал порталу URA.RU.
Lenta.ru вчера в 20:36
151
Политика

Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в Сибири

Как сообщает Гидрометцентр России, ночные заморозки в пределах до -5 градусов возможны в период по 21 июня в таких регионах, как Омская, Новосибирская, Томская области, Алтайский край.
Байкал24 20 июня в 22:14
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Политика

В Администрации США готовятся к новой вспышке коронавируса

По словам главы Национального совета по торговле при Белом доме Питера Наварро, в Администрации США идет подготовка ко второй волне распространения коронавируса, которая ожидается осенью текущего года.
Московский Комсомолец вчера в 16:54
2
Происшествия

Соседка рассказала о россиянке, замуровавшей сына в бетон

Газета.Ru 02:16
7
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Ранее поступала информация о том, что по состоянию на утро 22 июня число фактов заражения COVID-19 в мире перевалило за 9 000 000.
Evo-rus.com 02:37
32
Общество

На предприятиях Набережных Челнов обнаружили очаги коронавируса

По словам главного санврача города, очаги COVID19 обнаружены в торгово-финансовой компании КАМАЗа, в предприятии «Парк культуры и отдыха», городских поликлиниках №7 и №4, а также в «Челны-бройлер».
Московский Комсомолец 03:00
Экономика

Субсидирование авиаперевозок в России увеличат на треть

Российское правительство готовится увеличить на 36% ежегодное субсидирование региональных авиаперевозок в 2020 году, — до 3 миллиардов рублей.
Вести.Ru 02:07
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