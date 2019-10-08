Общество

Lenta.ruLenta.ruРоструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ближайшие длинные выходные в России состоятся в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, передает «Интерфакс». По его словам, россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября включительно.
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с чего всё началось

Россиянам напомнили о трехдневных выходных в начале ноября

У россиян в этом году в связи с празднованием Дня народного единства будут трехдневные выходные, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.
Интерфакс04:26

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Россиянам напомнили о выходных в начале ноября

URA.Ru04:53

Россиян ожидают длинные выходные в ноябре

Московский Комсомолец06:36

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

РИА Новости06:20

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Известия06:16

Россиян ждут три выходных в честь Дня народного единства

Телеканал 360°05:09

Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре

RT на русском07:05

Роструд напомнил о трех выходных в начале ноября

Российская газета04:50
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 15:42, Вашингтон
Футбол

Сборная России начала готовиться к матчу с Шотландией

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Туроператоры сообщили об ажиотажном спросе на Турцию в октябре

Полеты продлены В пресс-службе туроператора TEZ Tour сообщили, что в связи с высоким спросом на Турцию было принято решение о продлении полетной программы в Анталью из Уфы, Самары, Екатеринбурга и Новосибирска до 20-х чисел октября.
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На днях в Сети появилась информация о том, что 56-летний продюсер и композитор Константин Меладзе за спиной супруги Веры Брежневой крутит роман с 31-летней солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег.
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Путин обсудил с членами Совбеза РФ обострение на северо-востоке Сирии

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Известия 14:39
Армия и оружие

NI: Российская суперкавитирующая торпеда «Шквал» уникальна и сегодня

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Политика

Штайнмайер удивлен реакцией украинцев на его формулу

Глава ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер выразил свое удивление в связи с реакцией жителей Украины на его формулу, регулирующую донбасский конфликт, информирует РИА Новости со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
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Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Музыка

Билли Айлиш прокомментировала возможность сотрудничества с BTS

Американская певица Билли Айлиш ответила поклонникам о возможном сотрудничестве с K-pop группой BTS во время интервью с NPR Music, видео которого опубликовали зрители в Твиттере.
РИА Новости 09:19
Политика

Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков

Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
РЕН ТВ 13:10
Общество

Суд отклонил иск Алибасова к производителю «Крота» на 100 млн рублей

Ответчиками по иску в суде выступили производитель жидкого средства ООО "АМС медиа" и гипермаркет "Ашан".
ТАСС 12:00
Политика

Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве

Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru 15:11
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

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«Люди греются на курорте и поливают грязью государство. Мне кажется, лучше промолчать». Откровенное интервью Малкина «Матч ТВ»

Корреспондент «Матч ТВ» в Питтсбурге взял интервью у форварда «Пингвинз» Евгения Малкина.
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В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

РБК 07:26
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И наступит мрак: названа дата гибели Солнца

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Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star

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Коммерсантъ 13:26
Политика

В Кремле оценили слова Лукашенко о Донбассе

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что ситуация в Донбассе стала следствием конфликта между Россией и Украиной.
РИА Новости 11:50
Интернет

В Роскомнадзоре назвали сроки победы над Telegram

В сентябре чиновник назвал будущее противостояние с Telegram борьбой «снаряда и брони» и заметил, что когда-нибудь сотрудникам ведомства удастся «подорвать пиратский корабль» всерьез.
Lenta.ru 13:43
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Джим Керри посвятил карикатуру Зеленскому и Трампу

РИА Новости вчера в 18:30
Транспорт

РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург

Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.
Интерфакс вчера в 09:08
Футбол

«Милан» отправил Джампаоло в отставку

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Происшествия

Специалисты не нашли повышенной радиации в прибывшем в Москву поезде

RT на русском 14:53
Происшествия

В Петербурге вернулась домой школьница, пропавшая под Новый год

В Петербурге вечером в пятницу, 4 октября, в город вернулась 15-летняя школьница, которая ушла из дома 31 декабря 2018 года.
Мойка78 вчера в 07:31
Общество

Назван российский регион с самой высокой смертностью от алкоголя

В целом от нетрезвого образа жизни умирают чаще, чем из-за ДТП (1%) и убийств (0,4 %) вместе взятых Лидируют по смертности из-за употребления алкогольных напитков дальневосточные регионы.
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Экономика

Глава МВФ прогнозирует падение мировой экономики

Ведь еще два года назад, продолжила Георгиева, мировая экономика демонстрировала рост и процветание.
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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
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Общество

В онкоцентре Блохина ответили на «массовые увольнения медсестер»

Ранее в Twitter независимого профсоюза медработников «Альянс врачей» рассказали, что вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» из онкоцентра будут массово увольняться медсестры.
РБК вчера в 11:10
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Сэмюэл Л. Джексон ответил на критику Marvel со стороны Скорсезе

Фильм Про вчера в 10:51
Армия и оружие

Командиры ВКС получили указание убрать из кабинетов цветы и картины

Командиры воинских частей Воздушно-космических сил с позывными Железняк, Водомер, Зенитка и Болгарин получили указание от главнокомандующего ВКС генерал-полковника Сергея Суровикина убрать из своих кабинетов цветы и картины.
Ридус 03:50
Политика

Киев обвинил Россию в обмане трибунала по возврату украинских судов

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что Москва якобы передала Международному трибуналу по морскому праву недостоверную информацию по возврату трёх украинских военных кораблей, задержанных в Керченском проливе.
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