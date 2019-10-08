Общество

Газета.RuГазета.RuРоссиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Отмечается, что День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими. Так, россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.
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с чего всё началось

Россиянам напомнили о трехдневных выходных в начале ноября

У россиян в этом году в связи с празднованием Дня народного единства будут трехдневные выходные, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.
Интерфакс04:26

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Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

РИА Новости06:20

Рассказываем, как россияне будут отдыхать в октябре

Катунь 2406 октября в 23:50

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Lenta.ru05:56

Россиян ждут три выходных в честь Дня народного единства

Телеканал 360°05:09

Россиянам напомнили о выходных в начале ноября

URA.Ru04:53

Роструд напомнил о трех выходных в начале ноября

Российская газета04:50

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Известия06:16
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Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Политика

Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Футбол

Уткин назвал Канделаки «немолодой» женщиной

Уткин сравнил Канделаки с колумбийской девушкой и опубликовал видео, где женщина в форму сборной Колумбии набивает мяч.
Pravda.Ru 05:38
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии

Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Политика

Кремль не получал поздравлений для Путина от Трампа и Зеленского

Фонтанка.Ру 05:47
Происшествия

Бизнесмен из Екатеринбурга отправится в колонию за истязание ребёнка

REGNUM 04:31
Здоровье

Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

Интерфакс 01:30
Политика

В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Политика

Запретить сериал «Сваты» предложил известный режиссёр

Privet-Rostov.ru вчера в 09:58
Единоборства

Боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном

Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым.
Реальное время вчера в 16:38
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК 06 октября в 12:56
Происшествия

Бизнесмена Павла Фукса объявили в розыск

Кипрская компания отсудила у девелопера небоскреба в Москва-Сити, подконтрольного бизнесмену Павлу Фуксу, 5,8 млрд руб. Павел Фукс занял 24-е место в рейтинге "100 самых богатых людей Украины", опубликованном журналом "Фокус" в апреле 2018 года.
Право.ру вчера в 09:15
Футбол

Истекла дисквалификация экс-президента УЕФА Платини

8 октября 2019 года истек срок четырехлетней дисквалификации бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, который теперь может возобновить футбольную деятельность.
Sport24.ru 05:36
Футбол

Новиков назначен и.о. главного тренера «Динамо»

Газета.Ru 03:34
Политика

Стал известен новый директор ФСИН

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников.
Lenta.ru 06:07
Общество

Объявлены нобелевские лауреаты по физике

Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена Джеймсу Пиблзу (Канада), Мишелю Майору (Швейцария) и Дидье Келоз (Швейцария) за работы в области астрономии и астрофизики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
BFM.ru 06:10
Политика

Юмашева прокомментировала свой допрос в аэропорту Нью-Йорка

Допрошенная ФБР в аэропорту Нью-Йорка депутат Госдумы Инга Юмашева прокомментировала состояние российско-американских отношений.
RT на русском 01:54
Происшествия

Врачи оценили состояние ребенка, которого пыталась убить мать

Состояние мальчика, который был отправлен в больницу из-за ударов ножом от собственной матери в Набережных Челнах, оценивается как средней тяжести.
iReactor 05:01
Культура

Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»

На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 06 октября в 09:02
Происшествия

Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле

На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Политика

Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Армия и оружие

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе

Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе.
Русская Планета вчера в 04:42
Футбол

Дмитрий Баринов: «Стараюсь подбадривать игроков „Спартака“. Говорю, что все будет хорошо»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов рассказал о подготовке к матчу с Шотландией и атмосфере внутри национальной команды.
Спорт-Экспресс 06:04
Происшествия

Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

Интерфакс 03:44
Экономика

Ритейлеры попросили льготы за раздачу продуктов на благотворительность

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности, если продовольственные товары были безвозмездно направлены на благотворительные цели.
Известия вчера в 19:40
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Происшествия

Басманный суд продлил домашний арест Майкла Калви

Басманный суд Москвы во вторник продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:06
Экономика

Экс-глава «Магнита» нашла новую работу

Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.
РБК 06:05
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Российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года.
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