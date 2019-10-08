Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Следующие длинные выходные придутся уже на новогодние каникулы — с 1 по 8 января. День народного единства отмечается с 2005 года.
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с чего всё началось

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими, сообщили РИА Новости в Роструде. Так, россияне будут отдыхать с 2 по 4 ноября.
РИА Новости06:20

Подробнее о событии

Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре

RT на русском07:05

Россиянам напомнили о выходных в начале ноября

URA.Ru04:53

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

РИА Новости06:20

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Известия06:16

Россиян ожидают длинные выходные в ноябре

Московский Комсомолец06:36

Роструд напомнил о трех выходных в начале ноября

Российская газета04:50

Рассказываем, как россияне будут отдыхать в октябре

Катунь 2406 октября в 23:50
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Происшествия

Восьмилетний школьник в Йошкар-Оле скончался на уроке физкультуры

REGNUM 06:51
Происшествия

Опубликована запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца

Газета.Ru 07:47
Политика

В Кремле оценили слова Лукашенко о роли России в конфликте в Донбассе

Россия никогда не была и не будет стороной конфликта в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.
RT на русском 06:33
Единоборства

Боец ММА Нурматов скончался после поединка в Грозном

Узбекский боец смешанных единоборств Бекзод Нурматов, проигравший 4 октября бой россиянину Беслану Исаеву на турнире Absolute Championship Akhmat 100, скончался спустя несколько дней в больнице.
Вести.Ru вчера в 14:17
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово

По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Здоровье

В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Девочка родилась с меланоцитарным невусом — темным родимым пятном на пол-лица, в ее случае напоминающим по форме маску супергероя Бэтмана.
РБК 07:26
Футбол

Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»

Московский Комсомолец вчера в 08:21
Происшествия

С начала года на Северном Кавказе предотвращено 15 терактов

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RT на русском 07:32
Армия и оружие

Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 01:59
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы

Во вторник, 8 октября, стало известно, что Анастасию Заворотнюк выписали из столичной больницы. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Piter.tv 04:17
Энергетика

Минэнерго спрогнозировало падение спроса на нефть

Минэнерго представило проект Энергостратегии России до 2035 года.
News.ru 05:15
Экономика

«Кавказский парадокс» выявили исследования о прибыли компаний

Как пояснила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова, в северокавказских республиках на самом деле много компаний, которые получают прибыль, однако размер этой прибыли невелик.
Газета.Ru вчера в 05:32
Политика

Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану

Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Происшествия

У первого вице-мэра Красноярска прошел обыск

ТАСС 05:53
Кино

Опубликован первый трейлер документального фильма о Децле

Кинокомпания «Амурские волны» опубликовала первый трейлер биографического фильма, который расскажет о жизни известного рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий).
NewInform вчера в 09:08
Армия и оружие

Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска

Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Коммерсантъ 02:35
Армия и оружие

«Ни метра земли не отдадим»: Каратели Яроша выдвинутся на передовую в Донбасс в случае отвода войск

Напомним, что 6 октября, нацист Билецкий прибыл в Золотое для «защиты поселка» после отвода войск.
ИА Новороссия 07:23
Политика

Медведев потребовал завершить дискуссию по закону о защите инвестиций

Глава правительства Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями заявил о необходимости завершить затянувшиеся споры по поводу законопроекта о защите и поощрении капитальных вложений и инвестиционной деятельности.
РБК 07:45
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева прервала молчание после слухов об исчезновении

Накануне Наталья Бочкарева прервала молчание. В комментарии РБК она рассказала о своем самочувствии.
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Происшествия

Завершено расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова

Завершено расследование дела директора подмосковного реабилитационного центра "Феникс", в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов.
Интерфакс 03:44
Шоу-бизнес

Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию

Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.
VSE42.RU вчера в 23:12
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Авто

Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями

В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
МедиаПоток 06 октября в 04:48
Армия и оружие

Песков: США не предупредили Россию о выводе войск из Сирии

США не предупреждали Россию о выводе своих войск из Сирии, а Турция не уведомляла о вводе своего контингента на территорию страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 05:40
Политика

В ОБСЕ напомнили, что Крым до Украины принадлежал России

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мартин Сайдик напомнил о том, что Крым до включения в состав Украинской ССР уже находился в составе России.
Известия 02:01
Фигурное катание

Трусова разочарована своими оценками на турнире Japan Open

RT на русском вчера в 10:05
Армия и оружие

Российским Су-57 нашли нового покупателя

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Toyota показала новый минивэн Granace

Новый минивэн Toyota Granace дебютирует на 46-м Токийском автосалоне, который состоится 24 октября.
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Политика

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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что в Европе не в полной мере осознают негативные последствия выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
РИА Новости 07:31
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Ученые рассказали о влиянии грибов на развитие рака

Употребление в пищу грибов снижает риск появления рака простаты, выяснили японские специалисты из Университета Тохоку.
Medical Note 06:47
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День народного единства
Российский государственный праздник. Отмечается 4 ноября, начиная с 2005 года.
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