У россиян в этом году в связи с празднованием Дня народного единства будут трехдневные выходные, напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец.

с чего всё началось

Отмечается, что День народного единства в этом году выпадает на понедельник, поэтому сразу три дня подряд будут нерабочими. Так, россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября.

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

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