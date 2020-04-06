Коронавирус
РИА НовостиРоссиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
Укрепление иммунитета — наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
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с чего всё началось
Во время самоизоляции у сна появляется еще одна, очень актуальная функция, рассказала радио Sputnik старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова.Радио Sputnikвчера в 21:00
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Культура
Любимова дала совет театрам на карантине
Министр культуры России Ольга Любимова порекомендовала российским театрам в период закрытия на карантин уделить внимание репертуарной политике.
Армия и оружие
Коалиция во главе с США покидает авиабазу Аль-Такадум в Ираке
Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США уходят с авиационной базы Аль-Такадум, расположенной в провинции Анбар в центральной части Ирака.
Общество
В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса
Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
Единоборства
Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова
Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов
По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 76,77 рубля — это на 27,5 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Общество
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Здоровье
Кубанский главврач Порханов описал страшную смерть от коронавируса
Врач подчеркнул, что хотя в Кубанском крае 39 случаев заражения коронавирусом на 6 млн жителей региона.
Общество
Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» идёт на север Атлантики
Москва, 6 апреля 2020, 09:42 — REGNUM Судно «Академик Черский», способное закончить укладку труб для «Северного потока — 2», огибает Африку и движется в направлении испанских Канарских островов.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в экономике России
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал вариант прогноза развития экономики России — в нем говорится, что экономику ожидает двухлетняя рецессия даже при активных антикризисных мерах правительства.
Экономика
Сбербанк рассказал об условиях предоставления кредитных каникул
Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.
Политика
Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов
Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
Общество
Мишустин обязал компенсировать зрителям отмену концертов
Организаторы зрелищных мероприятий и концертов, которые были отменены в связи с пандемией коронавируса, должны компенсировать зрителям потерю билетов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Экономика
Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Энергетика
Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти
Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
Армия и оружие
ВСУ атаковали село в ДНР из противотанкового ракетного комплекса
Донецк, 5 апреля 2020, 18:33 — REGNUM Обстрел посёлка Ленинское (ДНР) из противотанкового ракетного комплекса устроили ВСУ 5 апреля, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Происшествия
Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Общество
В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам
В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
Общество
Правительство утвердило список пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
Общество
Роспотребнадзор объявил о начале тестирования на коронавирус на дому
Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал проводить бесконтактные тестирования на коронавирус на дому.
Экономика
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Общество
Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса
Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
Религия
Три московских священника заразились коронавирусом
Общество
Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
Хоккей
Скабелка покинет пост главного тренера «Барыса»
Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка не договорился с клубом о новом контракте и покинет команду, сообщатся на сайте клуба КХЛ из Казахстана.
Общество
Сбербанк изменил правила закрытия вкладов
Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
Общество
В России за сутки выявлено 954 случая заражения коронавирусом
Общее число зараженных достигло 6343 случаев. Наибольший прирост инфицированных за сутки зафиксирован в Москве (591 случай).
Экономика
Воронежские власти анонсировали первые меры поддержки бизнеса
Уже проведено первое заседание комиссии, на котором рассмотрен план первоочередных мероприятий для устойчивого развития экономики региона.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.