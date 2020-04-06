Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

Укрепление иммунитета — наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".
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с чего всё началось

Как противостоять коронавирусу при помощи сна? Советы сомнолога

Во время самоизоляции у сна появляется еще одна, очень актуальная функция, рассказала радио Sputnik старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова.
Радио Sputnikвчера в 21:00

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Как здоровый сон повысит иммунитет и поможет сохранить здоровье

Российская газета02:47

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

РИА Новостивчера в 21:00

Сомнолог посоветовала, как эффективно бороться с коронавирусом

REGNUM01:17

Россиян призвали хорошо спать для укрепления иммунитета

Телеканал 360°00:52

Россиянам напомнили об укрепляющей иммунитет привычке

Lenta.ruвчера в 23:39

Эксперт рассказала, как укрепить иммунитет для борьбы с коронавирусом

Газета.Ru01:55

Как противостоять коронавирусу при помощи сна? Советы сомнолога

Радио Sputnikвчера в 21:00
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Культура

Любимова дала совет театрам на карантине

Министр культуры России Ольга Любимова порекомендовала российским театрам в период закрытия на карантин уделить внимание репертуарной политике.
Газета.Ru 04:47
Армия и оружие

Коалиция во главе с США покидает авиабазу Аль-Такадум в Ираке

Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США уходят с авиационной базы Аль-Такадум, расположенной в провинции Анбар в центральной части Ирака.
ТАСС 04 апреля в 07:24
Общество

В британской разведке назвали версии возникновения коронавируса

Британская разведка снова рассматривает версию о возникновении коронавируса в результате утечки из лаборатории в Ухане, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники в правительственных кругах.
РИА Новости 04:15
Единоборства

Уайт заявил, что турнир UFC пройдёт без Нурмагомедова

Лас-Вегас, США, 6 апреля 2020, 08:24 — REGNUM Турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля без российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
REGNUM 01:24
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро в начале торгов

По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 76,77 рубля — это на 27,5 копейки выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.
Вести.Ru 03:21
Общество

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом

За последние сутки в 49 регионах России выявили 954 случая COVID-2019. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 04:49
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Здоровье

Кубанский главврач Порханов описал страшную смерть от коронавируса

Врач подчеркнул, что хотя в Кубанском крае 39 случаев заражения коронавирусом на 6 млн жителей региона.
Что происходит 04:48
Общество

Возможный трубоукладчик «Северного потока — 2» идёт на север Атлантики

Москва, 6 апреля 2020, 09:42 — REGNUM Судно «Академик Черский», способное закончить укладку труб для «Северного потока — 2», огибает Африку и движется в направлении испанских Канарских островов.
REGNUM 02:42
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в экономике России

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал вариант прогноза развития экономики России — в нем говорится, что экономику ожидает двухлетняя рецессия даже при активных антикризисных мерах правительства.
Дождь вчера в 08:44
Экономика

Сбербанк рассказал об условиях предоставления кредитных каникул

Сбербанк разъяснил, что для получения кредитных каникул клиенты должны документально подтвердить снижение официального, облагаемого налогом, дохода за последний месяц в сравнении со среднемесячным доходом в 2019 году.
Вести Подмосковья вчера в 12:18
Политика

Мишустин заявил о недопустимости перекрытия границ регионов

Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировал телеканал РБК, заявил о недопустимости перекрытия административных границ в отдельных регионах.
РБК 04:03
Общество

Мишустин обязал компенсировать зрителям отмену концертов

Организаторы зрелищных мероприятий и концертов, которые были отменены в связи с пандемией коронавируса, должны компенсировать зрителям потерю билетов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
РБК 04:38
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия вчера в 18:29
Энергетика

Названо препятствие в переговорах России и Саудовской Аравии по нефти

Москва, 6 апреля 2020, 11:32 — REGNUM Российская и саудовская стороны не могут договориться о параметрах новой сделки по сокращению добычи нефти.
REGNUM 04:32
Армия и оружие

ВСУ атаковали село в ДНР из противотанкового ракетного комплекса

Донецк, 5 апреля 2020, 18:33 — REGNUM Обстрел посёлка Ленинское (ДНР) из противотанкового ракетного комплекса устроили ВСУ 5 апреля, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM вчера в 11:33
Происшествия

Умер первый пациент с коронавирусом в Иркутской области

В Иркутской области умер первый пациент с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ 03:43
Общество

В Приморье начнут работать пропуска для передвижения по городам

В Приморском крае с 7 апреля начнет действовать система электронных пропусков для жителей, продолжающих ездить на работу.
Известия 03:12
Общество

Правительство утвердило список пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса.
Известия 02:50
Общество

Британский премьер Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона госпитализировали для проведения стандартных анализов, поскольку у него сохраняются симптомы болезни, вызванной новым коронавирусом, объяснила ТАСС представитель канцелярии главы правительства.
Газета.Ru 02:32
Общество

Роспотребнадзор объявил о начале тестирования на коронавирус на дому

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора начал проводить бесконтактные тестирования на коронавирус на дому.
РИА Новости 03:47
Экономика

В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей

Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Lenta.ru 02:01
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:52
Религия

Три московских священника заразились коронавирусом

Интерфакс вчера в 14:01
Общество

Министр просвещения допустил продление учебного года для школьников

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня.
РБК 04 апреля в 06:35
Хоккей

Скабелка покинет пост главного тренера «Барыса»

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка не договорился с клубом о новом контракте и покинет команду, сообщатся на сайте клуба КХЛ из Казахстана.
РИА Новости 03:36
Общество

Сбербанк изменил правила закрытия вкладов

Как следует из комментариев представителя Сбербанка на портале, если срок договора заканчивается в выходной день, то выплата процентов и закрытие вклада возможны в ближайший рабочий день.
РБК 04:13
Общество

В России за сутки выявлено 954 случая заражения коронавирусом

Общее число зараженных достигло 6343 случаев. Наибольший прирост инфицированных за сутки зафиксирован в Москве (591 случай).
Snob.ru 03:53
Экономика

Воронежские власти анонсировали первые меры поддержки бизнеса

Уже проведено первое заседание комиссии, на котором рассмотрен план первоочередных мероприятий для устойчивого развития экономики региона.
De Facto 03 апреля в 01:55
Экономика

«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки

Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
REGNUM 03:43
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