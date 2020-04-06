Во время самоизоляции у сна появляется еще одна, очень актуальная функция, рассказала радио Sputnik старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова.

с чего всё началось

Укрепление иммунитета — наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".

Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

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