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Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет
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Укрепление иммунитета - наиболее эффективный способ противостоять вирусам, поэтому во время пандемии COVID-19 стоит вспомнить полезную привычку из "досамоизоляционных времен".В источнике
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С чего всё начиналось
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Как противостоять коронавирусу при помощи сна? Советы сомнолога

Во время самоизоляции у сна появляется еще одна, очень актуальная функция, рассказала радио Sputnik старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова.
Радио Sputnik вчера в 21:00
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Эксперт рассказала, как укрепить иммунитет для борьбы с коронавирусом

Газета.Ru 01:55
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Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

РИА Новости вчера в 21:00
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Россиян призвали хорошо спать для укрепления иммунитета

Телеканал 360° 00:52
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