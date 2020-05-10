Общество

Российская газетаРоссийская газетаРоссиянам напомнили о следующих длинных выходных

Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
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с чего всё началось
В утвержденном документе
 о переносе выходных дней в этом году сказано, что россиян ждут еще одни длинные выходные – с 12 по 14 июня в честь Дня России.
Аргументы и Факты07:39

Подробнее о событии

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

ТАСС05:29

Россиян в 2020 году ждут еще одни длинные выходные

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Россиянам напомнили о следующих длинных выходных в июне

Lenta.ru00:50

У россиян будут еще одни длинные выходные в 2020 году

РБК02:22

Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

Телеканал 360°01:31

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Российская газета03:33

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

РИА Новости00:08
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Общество

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Происшествия

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