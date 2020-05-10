Общество
Российская газетаРоссиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
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Общество
В транспорте Москвы 60% пассажиров носят маски
В Московском транспорте 60% пассажиров носят маски, перчатки надевают только 17%.
Газета.Ru 07:55
Общество
В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая
Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 02:30
Общество
«Масочно-перчаточный налог» в Москве выплачивают лишь 17% пассажиров
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский на своей странице в Facebook назвал новую принимаемую в ряде регионов меру, обязующую носить перчатки и маски в общественных местах, «масочно-перчаточным налогом».
Собеседник 07:52
Происшествия
После ИВЛ в Коммунарке в Москве выжили чуть более 13% пациентов
Среди пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Москве, выжили чуть больше 13%.
Известия 08:01
Экономика
Московские застройщики получат отсрочку по аренде земли
Власти Москвы для поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса предоставят некоторым компаниям льготы по аренде земли.
ТАСС 07:29
Музыка
Little Big хотят выступить на «Евровидении-2021»
Напомним, что Little Big должны были поехать с песней Uno на Евровидение от России в этом году, однако 18 марта организаторы приняли решение об отмене конкурса в связи с пандемией коронавируса.
NewInform 07:45
Космос
«В них могут обитать марсиане»: Сотрудники NASA рассказали о системе пещер на Красной планете
Сотрудники NASA не исключили возможности того, что в системе пещер на Красной планете «могут обитать марсиане».
Дни24 06:37
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Общество
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:37
Финансы
ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов
Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.
ТАСС 08 мая в 08:35
Единоборства
Фергюсон проиграл впервые за восемь лет
Lenta.ru 01:17
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
Наука
Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков
Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков.
Pravda.Ru 08 мая в 09:58
Общество
Синоптики назвали даты снегопадов в мае
Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru вчера в 16:30
Общество
Город Соль-Илецк закрывают на карантин
О закрытии Соль-Илецка на 14-тидневный карантин сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова во время ежедневного прямого эфира, также информация опубликована на сайте областного правительства.
Saltday.ru 08:42
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета 08 мая в 06:16
Политика
Путин объяснил важность движения «Бессмертный полк» для россиян
Политика Сегодня 07:31
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
Единоборства
Алексей Олейник победил Фабрисио Вердума на UFC 249
В предварительных боях Алексей Олейник подрался с Фабрисио Вердумом.
Sports.ru вчера в 21:36
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Общество
В сети нашли «удивительную» карту мира 1922 года
Пользователи соцсети Reddit нашли карту мира 1922 года в высоком разрешении и удивились, как много с тех пор произошло изменений.
Суть событий 08:33
Происшествия
На северо-западе Москвы в результате конфликта убит мужчина
Следователи расследуют обстоятельства конфликта на северо-западе Москвы, в ходе которого мужчина убил своего знакомого, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Интерфакс 07:32
Общество
150 офицеров выпустились из Военно-морской академии в Калининграде
В Калининграде произвели в офицеры 150 выпускников филиала военного учебно-научного центра «Военно-морская академия».
Невские Новости 08:23
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
РИА Новости 01:26