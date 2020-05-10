Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.

Общество В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 1K

Общество «Масочно-перчаточный налог» в Москве выплачивают лишь 17% пассажиров Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский на своей странице в Facebook назвал новую принимаемую в ряде регионов меру, обязующую носить перчатки и маски в общественных местах, «масочно-перчаточным налогом».

Происшествия После ИВЛ в Коммунарке в Москве выжили чуть более 13% пациентов Среди пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Москве, выжили чуть больше 13%.

Экономика Московские застройщики получат отсрочку по аренде земли Власти Москвы для поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса предоставят некоторым компаниям льготы по аренде земли. 116

Музыка Little Big хотят выступить на «Евровидении-2021» Напомним, что Little Big должны были поехать с песней Uno на Евровидение от России в этом году, однако 18 марта организаторы приняли решение об отмене конкурса в связи с пандемией коронавируса. 3

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 1,9K

Общество Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 589

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Наука Расшифровка геномов мумий помогла узнать генетическую историю инков Палеогенетикам удалось расшифровать около 60 геномов мумий древних жителей Анд, что помогло отследить около 10 000 лет генетической истории Перу и империи инков. 1

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Происшествия На северо-западе Москвы в результате конфликта убит мужчина Следователи расследуют обстоятельства конфликта на северо-западе Москвы, в ходе которого мужчина убил своего знакомого, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. 2