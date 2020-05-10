с чего всё началось

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре. День народного единства отмечается 4 ноября и приходится в этом году на среду.

Общество Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая. 429

Армия и оружие Китай может закупить у России новую партию Су-35 Дополнительная закупка истребителей Су-35 Китаем не исключена, а от Турции заявка на эти самолеты не поступала, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев. 6

Общество В Минске, несмотря на пандемию, провели парад Победы В Минске, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в мире, провели парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, как и обещал президент республики Александр Лукашенко. 1

Общество Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 2K

Политика МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России. 601

Общество В России разработали требования к проведению школьных экзаменов Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. 404

Общество Фото Гиммлера появилось на странице солдата «Бессмертного полка» Фотографию одного из лидеров Третьего Рейха Генриха Гиммлера опубликовали на странице солдата из Ростова-на-Дону на официальном сайте акции «Бессмертный полк». 25

Единоборства Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249 В воскресенье, 10 мая, в Джексонвилле (Флорида, США) состоялся первый после массовой отмены соревнований турнир UFC.

Общество ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу, учитывая статистику последних дней, пишет Bloomberg. 7

Общество Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя. 749

Общество «Масочно-перчаточный налог» в Москве выплачивают лишь 17% пассажиров Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский на своей странице в Facebook назвал новую принимаемую в ряде регионов меру, обязующую носить перчатки и маски в общественных местах, «масочно-перчаточным налогом».

Политика Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 1,2K

Здоровье В Поморье за сутки коронавирус выявили у 31 человека За минувшие сутки тесты на коронавирус показали положительные результаты у 31 человека в Архангельской области.

Происшествия Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 138

Здоровье Назвали ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни Сотрудники Университета Цинциннати установили, что на третий день после заражения коронавирусом у многих пациентов проявляется симптом, связанный с нарушением обоняния, пишет ЕurekАlert. 81

Авто Американские автодилеры вывозят автомобили в море Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде. 89