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Lenta.ruLenta.ru

Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе

В России ожидается вторая подряд короткая неделя. На этот раз в связи с голосованием по вопросу принятия поправок к Конституции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.В источнике
С чего всё началось

Роструд напомнил, что следующая рабочая неделя будет сокращенной

МОСКВА, 25 июня. / ТАСС/.
ТАСС20:08
Подробнее о событии

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

Телеканал 360°00:39

Роструд напомнил об очередной четырёхдневной рабочей неделе

RT на русском02:20

В Роструде напомнили ещё об одной короткой рабочей неделе

News.ru02:28

Роструд напомнил о второй подряд короткой рабочей неделе

РИА Новости03:29

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе из-за голосования по поправкам

РБК00:31

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе

URA.Ru22:54

Роструд напомнил о сокращенной следующей рабочей неделе

Известия21:09
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Чиновников южноуральского города подозревают в финансовых махинациях

«Материалы проверки КСП в Южноуральском городском округе легли в основу уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ по факту халатности неустановленных лиц администрации города», – сообщается в телеграм-канале КСП.Напомним, ледовая арена «Южный Урал» была открыта в Южноуральске в начале 2018 года.
Чиновников южноуральского города подозревают в финансовых махинациях
УралПолит.Ru05:20
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Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о скором отъезде из Москвы президента Белоруссии Александра Лукашенко после парада Победы и возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Lenta.ruвчера в 11:06
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Слова главы комитета Рады о стерилизации людей вызвали скандал

Федерация профсоюзов Украины потребовала отставки председателя комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, депутата от фракции "Слуга народа", из-за ее высказываний в поддержку политики стерилизации людей по мотивам того, "качественные" или нет у них будут дети.
РИА Новости19:04
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В Госдуме предложили платить родителям за отказ от места в детсаду

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты в размере регионального МРОТа на период, в течение которого их ребенок мог бы находиться в детском саду», — говорится в письме депутата к главе Минпросвещения страны.
Известия00:58
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Родители не смогут попасть на кремацию Насти Тропицель

Траурная процедура пройдет без участия родственников, поскольку они не могут из-за закрытых границ попасть в Индонезию, — рассказывают 18-летняя россиянка, жившая на Бали, погибла, не справившись с управлением спортивным мотоциклом.
Рамблервчера в 12:50
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Прокуратура в Гааге обвинила президента Косово в военных преступлениях

Специальная прокуратура в Гааге, расследующая военные преступления на территории непризнанного Косово, обвинила действующего президента самопровозглашенной республики Хашима Тачи в военных преступлениях, включающих почти сотню убийств.
Ruposters.ru04:32
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