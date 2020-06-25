Россиянам напомнили о второй подряд короткой рабочей неделе

В России ожидается вторая подряд короткая неделя. На этот раз в связи с голосованием по вопросу принятия поправок к Конституции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.