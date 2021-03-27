Начинать заботиться о пенсионных накоплениях необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, однако необязательно делать это сразу после школы или вуза, оптимальный возраст для этого – от 30 до 35 лет, когда большинство специалистов сформировались в профессиональном плане и имеют стабильных доход, завила РИА Новости руководитель направления "Экономика и социальное развитие" фонда "Центр стратегических разработок" Виктория Павлюшина.

РИА Новости 22:07