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Lenta.ru

Россиянам назвали лучшее время для начала пенсионных накоплений

Ранее независимый пенсионный консультант Сергей Звенигородский заявил, что формирование культуры личного инвестирования поможет россиянам накопить на достойную пенсию. Эксперт отметил, что накопления могут создавать все граждане вне зависимости от уровня доходов.В источнике
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С чего всё началось

Эксперты рассчитали оптимальный возраст для старта пенсионных накоплений

Начинать заботиться о пенсионных накоплениях необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, однако необязательно делать это сразу после школы или вуза, оптимальный возраст для этого – от 30 до 35 лет, когда большинство специалистов сформировались в профессиональном плане и имеют стабильных доход, завила РИА Новости руководитель направления "Экономика и социальное развитие" фонда "Центр стратегических разработок" Виктория Павлюшина.
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