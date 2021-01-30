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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам назвали лучший способ вложения 100 тысяч рублей

Финансовый советник Анна Харченко назвала россиянам лучший способ вложения 100 тысяч рублей. Своими рекомендациями она поделилась в беседе в агентством «Прайм».В источнике
Mockva.ru
ФАН
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ПРАЙМ

Эксперт назвал самый выгодный способ вложить 100 тысяч рублей

Харченко рекомендует обратить внимание и на акции российских компаний. "Практически всегда является хорошей идеей для покупки Сбербанк, но не стоит тратить всю сумму на одного эмитента, всегда лучше создавать портфель", — уточняет она.
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