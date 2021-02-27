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Россиянам назвали лучшую валюту для сбережений

Американский доллар станет лучшей валютой для сбережений весной 2021 года. Таковым его назвал в беседе с РИА Новости эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в субботу, 27 февраля.В источнике
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Названа лучшая валюта для сбережений

Лучшей валютой для сбережений этой весной будет доллар, поскольку "личные" валюты европейских стран, а также многих развивающихся и сырьевых экономик рискуют в ближайшие месяцы потерять в цене к "американцу", рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
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