Американский доллар станет лучшей валютой для сбережений весной 2021 года. Таковым его назвал в беседе с РИА Новости эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в субботу, 27 февраля.

С чего всё началось Названа лучшая валюта для сбережений Лучшей валютой для сбережений этой весной будет доллар, поскольку "личные" валюты европейских стран, а также многих развивающихся и сырьевых экономик рискуют в ближайшие месяцы потерять в цене к "американцу", рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. РИА Новости 02:21