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Россиянам назвали нюансы рефинансирования ипотеки

Перед рефинансированием ипотечного кредита россиянам необходимо учесть некоторые нюансы, заявила в разговоре с «Российской газетой» директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас. Она отметила, что рефинансировать ипотеку — это все равно что оформить новый кредит.В источнике
Lenta.ru
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С чего всё началось

Когда не стоит рефинансировать ипотеку

На фоне пока еще низких в среднем ипотечных ставок из-за программы льготной ипотеки аналитики нередко советуют рефинансировать текущие жилищные кредиты.
Российская газета23:00

Подробнее о событии

Россиянам объяснили нюансы рефинансирования ипотеки

ФАН05:40

Россиянам рассказали о «подводных камнях» рефинансирования ипотеки

Народные новости07:12

Россиянам рассказали о нюансах рефинансирования ипотеки

News.ru06:59

Россиянам назвали нюансы рефинансирования ипотеки

Lenta.ru06:17

Эксперт рассказала подробности о процедуре рефинансирования ипотеки

RT на русском10:11

Когда не стоит рефинансировать ипотеку, пояснил эксперт

Профиль01:01

Когда не стоит рефинансировать ипотеку

Российская газета23:00
Интересное

WSJ: Европа попросила США замедлить вывод войск из Афганистана

Европейские союзники обратились к США с просьбой отложить вывод войск из Афганистана, чтобы у партнеров по НАТО было больше времени для ухода из страны, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ22:30

Соловьев дал совет выступившему против парада Назарову

Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на высказывание актера театра и кино Дмитрия Назарова, который выступил против проведения в России парада в честь Дня Победы, посоветовав артисту создать «союз вольных театральных деятелей» и существовать на доход от творческой деятельности.
Взгляд.ру10:21

Средневзвешенный курс доллара снизился до 74,14 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 43,97 копейки, составив 74,1373 рубля, свидетельствуют данные биржи.
ПРАЙМвчера в 04:33

Телеведущий Кожухов рассказал о стыде перед грузинами

Телеведущий и путешественник Михаил Кожухов заявил, что испытывает чувство двойного стыда перед грузинами – за себя и Отечество, которое, по словам журналиста, якобы «ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана».
Взгляд.ру17:28

Учения NASA подтвердили неизбежность столкновения Земли с астероидом

В настоящее время не существует технологии, способной защитить планету от космической угрозы Недавно завершились учения NASA, направленные на выработки плана действий при возникновении угрозы столкновения Земли с астероидом.
Центральная Служба Новостей5 мая в 08:50