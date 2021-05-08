WSJ: Европа попросила США замедлить вывод войск из Афганистана

Европейские союзники обратились к США с просьбой отложить вывод войск из Афганистана, чтобы у партнеров по НАТО было больше времени для ухода из страны, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.