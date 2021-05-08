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Россиянам назвали нюансы рефинансирования ипотеки

Перед рефинансированием ипотечного кредита россиянам необходимо учесть некоторые нюансы, заявила в разговоре с «Российской газетой» директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас. Она отметила, что рефинансировать ипотеку — это все равно что оформить новый кредит.В источнике
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Когда не стоит рефинансировать ипотеку

На фоне пока еще низких в среднем ипотечных ставок из-за программы льготной ипотеки аналитики нередко советуют рефинансировать текущие жилищные кредиты.
Российская газетавчера в 23:00

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Эксперт рассказала, в каких случаях рефинансировать ипотеку не стоит

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Эксперт рассказала подробности о процедуре рефинансирования ипотеки

RT на русскомвчера в 10:11

Когда не стоит рефинансировать ипотеку

Российская газетавчера в 23:00

Россиянам назвали нюансы рефинансирования ипотеки

Lenta.ruвчера в 06:17

Россиянам объяснили нюансы рефинансирования ипотеки

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