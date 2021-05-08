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Экономика

Россиянам назвали нюансы рефинансирования ипотеки

Перед рефинансированием ипотечного кредита россиянам необходимо учесть некоторые нюансы, заявила в разговоре с «Российской газетой» директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас. Она отметила, что рефинансировать ипотеку — это все равно что оформить новый кредит.В источнике
Lenta.ru
Российская газета
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Вечерняя Москва
Народные новости
Профиль

С чего всё началось

Когда не стоит рефинансировать ипотеку

На фоне пока еще низких в среднем ипотечных ставок из-за программы льготной ипотеки аналитики нередко советуют рефинансировать текущие жилищные кредиты.
Российская газета23:00

Подробнее о событии

Когда не стоит рефинансировать ипотеку, пояснил эксперт

Профиль01:01

Россиянам рассказали о нюансах рефинансирования ипотеки

News.ru06:59

Россиянам назвали нюансы рефинансирования ипотеки

Lenta.ru06:17

Россиянам объяснили нюансы рефинансирования ипотеки

ФАН05:40

Россиянам рассказали о «подводных камнях» рефинансирования ипотеки

Народные новости07:12

Когда не стоит рефинансировать ипотеку

Российская газета23:00

Юрист рассказал о «подводных камнях» при оформлении ипотеки

Вечерняя Москва5 мая в 07:14
Интересное

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ТАСС03:48

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