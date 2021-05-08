Перед рефинансированием ипотечного кредита россиянам необходимо учесть некоторые нюансы, заявила в разговоре с «Российской газетой» директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас. Она отметила, что рефинансировать ипотеку — это все равно что оформить новый кредит.

С чего всё началось Когда не стоит рефинансировать ипотеку На фоне пока еще низких в среднем ипотечных ставок из-за программы льготной ипотеки аналитики нередко советуют рефинансировать текущие жилищные кредиты. Российская газета 23:00