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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой

Единственной опасностью до сих пор остается интернет, где данные банковских карт часто подвергаются фишингу, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
ПРАЙМ20:04
Подробнее о событии
РБК

Эксперт назвал опасные места для оплаты банковской картой

РБК00:40
RT на русском

Специалист рассказал об опасных местах для оплаты банковской картой

RT на русском00:19
URA.Ru

Названы места, где лучше не платить картой

URA.Ru22:24
Московский Комсомолец

Названы небезопасные места для оплаты банковской картой

Московский Комсомолец21:41
Комсомольская правда

Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковскими картами

Комсомольская правда21:28
Lenta.ru

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Lenta.ru20:28
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой

ПРАЙМ20:04

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса, «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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Женщина и трое детей погибли при пожаре в дачном доме под Самарой

"В результате пожара погибли четыре человека, в том числе три ребенка (женщина 1983 года рождения, мальчик 2009 года рождения, девочка 2011 года рождения, девочка 2016 года рождения)", - говорится в сообщении.
РИА Новости01:13
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Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
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Пять врачей уволились из Диагностического центра Алтайского края

Министр рассказал, какие недочеты выявила проверка в Диагностическом после скандала Жалобы врачей на неверно начисленную зарплату подтвердились Как ранее писал amic.ru, в июне внимание СМИ было приковано к Диагностическому центру Алтайского края, персонал которого рассказал о том, что два месяца подряд сотрудники получают МРОТ, хотя работали с полной нагрузкой.
АМИТЕЛ00:56
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM "Есть зеленые ростки надежды, и, независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19", — приводят его слова в пресс-службе ВОЗ.
REGNUM23:41
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Рогозин предложил украшать космические корабли хохломой и гжелью

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в интервью журналисту Юрию Костину в программе «Личные связи» на YouTube, что космические корабли можно украсить традиционными российскими способами – гжелью, хохломой и федоскино.
Петербургский дневник18:58
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Титов предложил продлить выплату субсидий на зарплаты

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой продлить на июнь-июль выплаты субсидий на зарплаты работникам, занятых в малом и среднем бизнесе в размере МРОТ (12 130 руб).
Ведомости01:18

Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratingsвчера в 12:20
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Жительница Кузбасса осуждена на семь лет за кражу ребенка из роддома

Суд Центрального района Кемерово приговорил к семи годам колонии общего режима похитительницу новорожденного ребенка из роддома, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по Кузбассу.
Интерфаксвчера в 09:58
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