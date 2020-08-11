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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой

Единственной опасностью до сих пор остается интернет, где данные банковских карт часто подвергаются фишингу, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов.
ПРАЙМ20:04
Подробнее о событии
Российская газета

Эксперты перечислили опасные для безналичного расчета места

Российская газета23:45
URA.Ru

Названы места, где лучше не платить картой

URA.Ru22:24
ТК Звезда

Эксперт рассказал о местах, где опасно расплачиваться банковской картой

ТК Звезда21:41
Московский Комсомолец

Названы небезопасные места для оплаты банковской картой

Московский Комсомолец21:41
Комсомольская правда

Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковскими картами

Комсомольская правда21:28
Lenta.ru

Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Lenta.ru20:28
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, где опасно расплачиваться банковской картой

ПРАЙМ20:04

В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
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Лекарство от рассеянного склероза найдено в яблочной кожуре

В ягодах съедобных растений, кожуре обычных яблок и груш содержится урсоловая кислота, которая может помочь врачам в лечении рассеянного склероза — тяжелого аутоиммунного заболевания нервной системы.
ИнфоСМИвчера в 11:57
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Рогозин предложил украшать космические корабли хохломой и гжелью

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в интервью журналисту Юрию Костину в программе «Личные связи» на YouTube, что космические корабли можно украсить традиционными российскими способами – гжелью, хохломой и федоскино.
Петербургский дневник18:58
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Московская федерация футбола разберется в ситуации с избиением судьи

Московская федерация футбола пообещала разобраться в инциденте с бывшим игроком «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и сборной России Романом Широковым, который избил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд.
Известия17:59
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Рубль нанесет ответный удар доллару и евро

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты": - Российский рубль эффективно сопротивляется натиску продавцов: относительно евро и доллара заметна стабилизация после слабого окончания июля, что может перерасти в ответный удар рубля.
Российская газета23:00