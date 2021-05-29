Россиянам назвали основные нововведения в законах в июне
Теперь компании обяжут привязывать сим-карты к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг.
Новый закон уменьшит число "серых" сим-карт на рынке, так как после вступления закона в силу корпоративную связь нельзя будет использовать без подтверждения личности.
В июне истекает последняя отсрочка, данная пенсионерам для перехода на карты "Мир".
С чего всё началось
Что изменится в жизни россиян в июне
В июне вступают в силу новые правила по регистрации корпоративных сим-карт, истекает срок действия послаблений для заемщиков, а контроль за иностранцами - нарушителями ПДД на границе станет строже. Подробнее об этих и других нововведениях - в материале "Российской газеты".
Российская газета23:00