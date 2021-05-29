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Общество

Россиянам назвали основные нововведения в законах в июне

Теперь компании обяжут привязывать сим-карты к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг.
Lenta.ru
Новый закон уменьшит число "серых" сим-карт на рынке, так как после вступления закона в силу корпоративную связь нельзя будет использовать без подтверждения личности.
Российская газета
В июне истекает последняя отсрочка, данная пенсионерам для перехода на карты "Мир".
Российская газета
С 1 июня цифровая маркировка сыров и мороженого станет обязательной.
Российская газета
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Народные новости

С чего всё началось

Что изменится в жизни россиян в июне

В июне вступают в силу новые правила по регистрации корпоративных сим-карт, истекает срок действия послаблений для заемщиков, а контроль за иностранцами - нарушителями ПДД на границе станет строже. Подробнее об этих и других нововведениях - в материале "Российской газеты".
Российская газета23:00

Подробнее о событии

Ряд июньских нововведений изменит жизнь граждан России

Народные новости00:01

Россиянам рассказали, что изменится в законах в июне

РИА Новости10:09

Какие изменения ждут россиян с 1 июня

Live2402:01

Ряд изменений вступят в силу в России с 1 июня 2021 года

ФАН01:03

Количество «серых» сим-карт в России уменьшится с 1 июня

Политика Сегодня00:47

Россиянам назвали основные нововведения в законах в июне

Lenta.ru12:06

Что изменится в жизни россиян в июне

Российская газета23:00
Интересное

Путин обсудил с Лукашенко задержанную россиянку и транш на $500 млн

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время неформальной части переговоров в Сочи 29 мая обсудили ситуацию с задержанием и арестом россиянки Софьи Сапеги, которую сняли с рейса Ryanair 23 мая вместе с экс-главредом Nexta Романом Протасевичем.
РБК12:49

Минск опубликовал список попавших под лицензирование украинских товаров

Белоруссия опубликовала полный перечень украинских товаров, попавших под режим индивидуального лицензирования, это, в том числе, кондитерские изделия из сахара, шоколад, туалетная бумага, обои, кирпич и ряд других.
РИА Новости17:37

Звезды впервые проиграли один миллион рублей в шоу «Я вижу твой голос»

Вчера в эфире канала «Россия 1» вышел третий выпуск вокально-детективного шоу «Я вижу твой голос» с Дианой Арбениной, Андреем Малаховым, рэпером ST, Максимом Леонидовым, Ларисой Рубальской и Аглаей Шиловской в составе звездного жюри.
Вокруг ТВ09:31