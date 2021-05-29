В июне вступают в силу новые правила по регистрации корпоративных сим-карт, истекает срок действия послаблений для заемщиков, а контроль за иностранцами - нарушителями ПДД на границе станет строже. Подробнее об этих и других нововведениях - в материале "Российской газеты".

Российская газета 23:00