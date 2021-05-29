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Общество

Россиянам назвали основные нововведения в законах в июне

Теперь компании обяжут привязывать сим-карты к аккаунтам своих сотрудников на портале госуслуг.
Lenta.ru
Новый закон уменьшит число "серых" сим-карт на рынке, так как после вступления закона в силу корпоративную связь нельзя будет использовать без подтверждения личности.
Российская газета
В июне закончится последняя отсрочка, которую предоставили пенсионерам для перехода на карты «Мир».
ФАН
С 1 июля банки не смогут переводить пенсии, ежемесячные денежные выплаты и выплаты из маткапитала на карты Visa и MasterCard.
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С чего всё началось

Что изменится в жизни россиян в июне

В июне вступают в силу новые правила по регистрации корпоративных сим-карт, истекает срок действия послаблений для заемщиков, а контроль за иностранцами - нарушителями ПДД на границе станет строже. Подробнее об этих и других нововведениях - в материале "Российской газеты".
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Россиянам рассказали об основных нововведениях в законах в июне

News.ruвчера в 13:41

Россиянам назвали основные нововведения в законах в июне

Lenta.ruвчера в 12:06

Что изменится в жизни россиян в июне

Российская газетавчера в 23:00

Какие изменения ждут россиян с 1 июня

Live24вчера в 02:01

Ряд изменений вступят в силу в России с 1 июня 2021 года

ФАНвчера в 01:03

Ряд июньских нововведений изменит жизнь граждан России

Народные новостивчера в 00:01

Россиянам рассказали, что изменится в законах в июне

РИА Новостивчера в 10:09
Интересное

Забайкальский врач предложил лечить платно непривитых от COVID-19

Ограничить продажу билетов на самолёты и поезда непривитым от коронавируса предлагает профессор, проректор, заведующий кафедрой анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Читинской государственной медицинской академии, главный анестезиолог-реаниматолог Забайкальского края Константин Шаповалов.
REGNUM28 мая в 01:18

Двухмесячная оздоровительная программа уменьшила эпигенетический возраст мужчин

Восьминедельная программа исследования включала здоровую диету, оптимизацию сна, гимнастику и релаксацию с помощью дыхательных упражнений, а также прием пробиотиков и фитонутриентов; контрольная группа оздоровительную программу не проходила.
PCR.news28 мая в 09:35

Словакия обыграла Данию на чемпионате мира

Словакия на чемпионате мира по хоккею победила Данию — 2:0. В составе словаков отличились нападающий Петер Цегларик, который вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров с 8 (3+5) очками, и защитник Адам Яношик.
Спорт-Экспрессвчера в 15:30

Генпрокуратуре выделят 3,2 млрд рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить Генпрокуратуре РФ почти 3,2 млрд рублей на повышение уровня соцобеспечения сотрудников, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
ТАССвчера в 14:43