Общество
Lenta.ruРоссиянам назвали перспективные сферы для работы на удаленке
Специалисты назвали россиянам перспективные для дистанционной работы сферы, в которых из-за эпидемии коронавируса в ближайшем будущем вырастет число удаленных вакансии. Об этом RT рассказали эксперты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда.
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с чего всё началось
Эксперты ВНИИ труда рассказали RT, в каких рабочих сферах из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы. По мнению специалистов, в перспективе стоит ожидать роста доли дистанционной занятости в сфере торговли.RT на русскомвчера в 23:06
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Названы сферы, которые максимально останутся на удлаленке после снятия ограничений
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