Здоровье

Газета.RuГазета.RuДиетолог назвала продукты, провоцирующие старение

Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
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с чего всё началось

Что ворует молодость? Диетолог — о том, как не состариться от еды

Испанские учёные установили, что сильно переработанные продукты ускоряют старение.
Аргументы и Фактывчера в 17:10

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Диетолог назвала провоцирующие старение продукты

Московский Комсомолец02:48

Диетолог назвала продукты, провоцирующие старение

Газета.Ru02:41

Что ворует молодость? Диетолог — о том, как не состариться от еды

Аргументы и Фактывчера в 17:10

Названы продукты, провоцирующие старение

РИА Новости02:13

Врач назвал продукты, провоцирующие старение

РЕН ТВ02:30

Эксперты перечислили продукты, ускоряющие старение

Росбалтвчера в 21:37

Диетолог назвала провоцирующие старение продукты

Взгляд.ру02:35
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Политика

Путин рассказал, как часто сдаёт тесты на коронавирус

Президент России Владимир Путин сдаёт тесты на коронавирус раз в три-четыре дня, все они дают отрицательный результат.
RT на русском 06:31
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Здоровье

Украина продолжает ставить антирекорды по заболеваемости коронавирусом

Ситуация с эпидемией коронавируса на Украине продолжает стремительно ухудшаться — вчерашний абсолютный антирекорд по числу новых зараженных сегодня снова оказался побит.
Евразия Daily 25 июня в 04:44
Происшествия

Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
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Футбол

ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко

Московский ЦСКА объявил о возвращении главного тренера Виктора Гончаренко.
Газета.Ru 05:26
Общество

ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию

Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%.
РБК 05:43
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ЖКХ

Названы три законных способа в два раза уменьшить коммунальные платежи

Как отметил эксперт, счетчик на воду в частном доме поможет уменьшить платежи в два раза, причем даже в летнее время года, когда идет максимальный расход воды для технических и бытовых нужд.
Южный Федеральный 00:15
37
Происшествия

Пожилых супругов убили в Тамбовской области

Пожилую супружескую пару убили в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Газета.Ru 05:16
5
Общество

У северных границ России нашли повышенную радиацию

Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ.
Lenta.ru вчера в 14:38
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Экономика

Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока»

Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год.
Газета.Ru 01:37
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Происшествия

На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды

Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие.
Российская газета 06:22
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
1
Общество

Мишустин подписал постановление о новых выплатах на детей до 16 лет

Ранее поддержать родителей с детьми предложил Владимир Путин.
RuNews24.ru 26 июня в 05:06
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Гаджеты

Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне

По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
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Общество

МЧС предупредило о грозе с градом в Москве

Коммерсантъ 06:15
23
Происшествия

Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек

РБК вчера в 21:25
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Космос

У греческого 3000-сильного гиперкара будет крыша из металлического стекла

Крыша двухдверки будет целиком изготовлена из металлического стекла, материала с неупорядоченной структурой и очень высокой прочностью, а монокок — из синтетического волокна Zylon, которое используют для строп парашютов космического корабля SpaceX Crew Dragon.
Motor 26 июня в 09:22
Футбол

Памятник Черенкову установили на Троекуровском кладбище

Газета.Ru 06:48
Происшествия

В Москве покончил с собой гендиректор строительной компании «Пионер»

Газета.Ru вчера в 08:00
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Гаджеты

Apple может выпустить две модели iPhone 12 без поддержки 5G

Аппараты семейства iPhone 12, выход которых ожидается во второй половине текущего года, станут первыми смартфонами Apple с поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G).
3DNews 26 июня в 07:08
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Политика

Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса

Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
RT на русском 05:08
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Космос

Обсерваторию «Спектр-УФ» планируется вывести в космос в 2025 году

Запуск космической обсерватории «Спектр-УФ», которой предстоит заняться исследованием Вселенной в ультрафиолетовом и видимом диапазонах электромагнитного спектра, намечен на 2025 год.
3DNews 01:23
1
Общество

Беглов поздравил выпускников с праздником «Алые паруса»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе своего поздравления с праздником «Алые паруса» пожелал выпускникам счастливой жизни.
Известия вчера в 18:20
603
Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК 06:04
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Политика

Белый дом заявил об отсутствии у Трампа данных о сговоре РФ и талибов

Разведка США не докладывала президенту Дональду Трампу о том, что Россия якобы предлагала награду связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Известия вчера в 22:53
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Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет

Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня вчера в 03:06
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Общество

Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля

В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета 06:30
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Общество

Серебренников получил условный срок за хищение 129 млн рублей

Ранее сообщалось, что Мещанский районный суд признал Кирилла Серебренникова, а также продюсеров Юрия Итина и Алексея Малобродского, виновными в хищении 129 млн рублей.
ИА Красная Весна 26 июня в 10:11
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Политика

Путин заявил, что нет оснований говорить о «вбросе» коронавируса

Основания говорить о конспирологических идеях происхождения коронавирусной инфекции отсутствуют, заявил президент России Владимир Путин.
Политическая Экспертиза 06:49
Происшествия

Футболист «Крузейро» упал с 200-метровой высоты, находясь в автомобиле

РИА Новости вчера в 19:05
Общество

Глава ПФР объяснил условия прибавки в 3,5 тыс. рублей к пенсии с июля

Представители ПФР озвучили категорию российских граждан, которые могут рассчитывать на прибавку к пенсии с первого июля, сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
ДВ-РОСС 05:13
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