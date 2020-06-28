с чего всё началось

Врач-диетолог консультативно-диагностического центра "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Тамара Прунцева рассказала, какие продукты провоцируют преждевременное старение. Об этом сообщают "Аргументы и факты".

Здоровье Украина продолжает ставить антирекорды по заболеваемости коронавирусом Ситуация с эпидемией коронавируса на Украине продолжает стремительно ухудшаться — вчерашний абсолютный антирекорд по числу новых зараженных сегодня снова оказался побит.

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Футбол ЦСКА объявил о возвращении Гончаренко Московский ЦСКА объявил о возвращении главного тренера Виктора Гончаренко.

ЖКХ Названы три законных способа в два раза уменьшить коммунальные платежи Как отметил эксперт, счетчик на воду в частном доме поможет уменьшить платежи в два раза, причем даже в летнее время года, когда идет максимальный расход воды для технических и бытовых нужд. 37

Происшествия Пожилых супругов убили в Тамбовской области Пожилую супружескую пару убили в селе Вольная Вершина Уваровского района Тамбовской области. Об этом сообщает СУ СК России по региону. 5

Экономика Венгрия приняла решение о продлении «Турецкого потока» Венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции в строительство газовой перемычки с Сербией мощностью 6 млрд куб. м в год. 69

Происшествия На Талнахской фабрике прекращен слив оборотной воды Угрозы утечки отходов с Талнахской обогатительной фабрики нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Норникеля", которому принадлежит предприятие. 302

Гаджеты Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников. 95

Космос У греческого 3000-сильного гиперкара будет крыша из металлического стекла Крыша двухдверки будет целиком изготовлена из металлического стекла, материала с неупорядоченной структурой и очень высокой прочностью, а монокок — из синтетического волокна Zylon, которое используют для строп парашютов космического корабля SpaceX Crew Dragon.

Гаджеты Apple может выпустить две модели iPhone 12 без поддержки 5G Аппараты семейства iPhone 12, выход которых ожидается во второй половине текущего года, станут первыми смартфонами Apple с поддержкой сотовой связи пятого поколения (5G). 110

Политика Россия может поставить на мировой рынок вакцину от коронавируса Россия готова поставлять на мировой рынок препараты, вакцины и тест-системы для диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом риска второй волны пандемии, заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко. 91

Общество Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам. 26

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