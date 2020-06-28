Здоровье
Lenta.ruРоссиянам назвали провоцирующие старение продукты
Россиянам назвали продукты, которые провоцируют преждевременное старение: в их числе переработанная еда, содержащая в себе минимум пять добавок — красители, консерванты, загустители, ароматизаторы и другие.
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с чего всё началось
Учёные объясняют ускорение процессов старения тем, что при нарушениях в питании сокращаются концевые участки хромосом — так называемые теломеры, которые несут ответственность за старение.Аргументы и Фактывчера в 17:10
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Общество
У северных границ России засекли повышенную радиацию
Газета.Ru 09:30
Происшествия
Владелец базы отдыха в Мурманской области открыл огонь по полицейским
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении владельца одной из баз отдыха, который подозревается в том, что в ходе конфликта с отдыхающими, вызвавшими правоохранителей, устроил стрельбу по полицейским, никто не пострадал, сообщили в региональном СУ СК России.
РИА Новости 09:23
Кино
Наследники писателя Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix
Наследники Артура Конан Дойла подали в суд на Netflix в связи нарушением их прав в предстоящем фильме о младшей сестре Шерлока Холмса.
iReactor вчера в 02:52
Политика
Трамп назвал «вбросом» публикацию NYT о России и Афганистане
Президент США Дональд Трамп заявил, что его и вице-президента Майкла Пенса никто не информировал о якобы имевших место нападениях со стороны РФ на американские войска в Афганистане.
ТАСС 08:25
Политика
Трамп назвал причину исключения России из G8
Бывший президент США Барак Обама настоял на исключении России из «Большой восьмерки» (G8), поскольку на внешнеполитической арене Москва полностью переиграла Вашингтон.
Lenta.ru 10:42
Происшествия
Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:33
Технологии
Образ финальной сборки Linux Mint 20 будет опубликован в ближайшие дни
Команда Linux Mint до сих пор не обновила информацию на веб-сайте проекта, но ожидается, что это произойдёт в ближайшие дни.
3DNews 26 июня в 11:56
Общество
В Москве выявили создателя фейка о голосовании по поправкам
В Москве установили личность мужчины, который записал и распространял фейковое видео о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию.
Известия 11:33
Футбол
Талалаев назначен новым главным тренером «Крыльев Советов»
RT на русском 10:25
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец 06:22
Общество
Пенсионерам в РФ, получающим выплаты на карту, готовят нововведение
Нововведение в отношении банковских карт может затронуть и российских пенсионеров, которым выплаты идут «на пластик».
ФАН 08:42
Общество
Работающие пенсионеры в России получат по 12 тыс. рублей в июне
Ряду категорий работающих пенсионеров в России будет выплачено дополнительно по 12 тысяч рублей.
Общественная служба новостей 07:09
Политика
Путин рассказал о результатах сдачи тестов на коронавирус
Президент России Владимир Путин заявил, что сдает тесты на коронавирус раз в три дня, результаты всех отрицательные.
Известия 06:18
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru 09:51
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
В Минстрое РФ заявили, что такие решения могут привести к отсутствию финансов для ресурсообладающих компаний.
Evo-rus.com вчера в 12:03
Космос
Астрономы обнаружили в 11 световых годах от Земли две экзопланеты
Примерно в 11 световых годах от Земли обнаружены две новые экзопланеты.
Актуальные Новости 26 июня в 08:42
Происшествия
Спасатели нашли под Анапой пропавших в море на матрасе двух человек
РБК вчера в 21:25
Общество
В британском Лестере задумались о карантине из-за ситуации с COVID-19
Власти Великобритании изучают возможность ввести ограничительные меры в Лестере из-за роста заболеваемости в городе коронавирусом, заявила в воскресенье глава МВД страны Прити Пател.
Интерфакс 10:06
Общество
Голикова рассказала о страшном периоде эпидемии коронавируса в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что самыми страшными были первые полтора месяца эпидемии коронавируса в стране.
Газета.Ru 10:13
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Происшествия
В Воронеже на видео попал разгром припаркованных машин
В Воронеже группа молодых людей ночью повредила несколько автомобилей, припаркованных в жилом комплексе «Московский квартал».
Обозреватель Врн 09:39
Автоспорт
Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме
Экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» и фактически создатель самой престижной гоночной серии мира в ее нынешнем виде Берни Экклстоун ответил на обвинения в расизме, обрушившиеся на него после того, как он заявил, что «многие черные — большие расисты, чем белые».
Коммерсантъ 09:52
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A20s продают со скидкой 30%
Гаджет предлагается с официальной гарантией.
Evo-rus.com 11:35
Футбол
«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Тамбов» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:39
Политика
Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером
Президент России Владимир Путин объяснил, почему он никогда не полетит с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в одном самолете.
Известия 08:11
Политика
На Украине рекордно упал рейтинг Зеленского
Показатели рейтинга президента Украины Владимира Зеленского продолжают стабильно падать.
Российская газета 10:35
Общество
Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
Общество
Лукашенко станцевал с выпускниками
На бал приехала известная украинская певица Таисия Повалий. Под её песни Лукашенко танцевал с выпускниками в неформальной обстановке.
Pravda.Ru 11:09
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03