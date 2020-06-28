Учёные объясняют ускорение процессов старения тем, что при нарушениях в питании сокращаются концевые участки хромосом — так называемые теломеры, которые несут ответственность за старение.

с чего всё началось

Россиянам назвали продукты, которые провоцируют преждевременное старение: в их числе переработанная еда, содержащая в себе минимум пять добавок — красители, консерванты, загустители, ароматизаторы и другие.

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