В дополнениях для Far Cry 6 предложат сыграть за Вааса, Пейгана и Иосифа

Как оказалось, в дополнениях игроки смогут сыграть за злодеев предыдущих игр серии — Вааса (Far Cry 3), Пейгана Мина (Far Cry 4) и Иосифа Сида (Far Cry 5). Судя по ролику, действие развернётся на известных локациях прошлых частей, поэтому стоит ожидать и какой-то сюжетный контент.