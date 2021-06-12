Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Россиянам назвали размер зарплаты для накопления на пенсию

Финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам размер зарплаты для того, чтобы накопить на пенсию самостоятельно. По его мнению, чем раньше человек начнет копить на свою пенсию, тем проще ему будет это делать.В источнике

С чего всё началось

Если вы хотите, чтобы ваш доход от накоплений в пенсионном возрасте составлял 100 тысяч рублей, то понадобится около 30–40 миллионов рублей, рассказал агентству "Прайм"
 финансовый советник консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак.

Подробнее о событии

Эксперт назвал размер дохода, позволяющий накопить на пенсию

News.ru20:31

Финансовый советник рассказал о способах накопления средств на пенсию

ФАН19:27

Назван размер зарплаты для самостоятельного накопления на пенсию

РЕН ТВ19:49

Финансист раскрыл, как обеспечить себя пенсией в 100 тысяч

URA.Ru19:42

Россиянам назвали размер зарплаты для накопления на пенсию

Lenta.ru19:27

Россиянам рассказали, сколько нужно откладывать для пенсии в 100 тысяч рублей

Телеканал 360°20:06

Финансист подсчитал, сколько нужно зарабатывать, чтобы самостоятельно копить на пенсию

РИА Новости19:17
Интересное

С Восточного могут запустить 36 спутников связи OneWeb

Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что в октябре могут осуществить запуск 36 британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный в случае задержки отправки к Луне российской автоматической станции «Луна-25», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты21:40

Resident Evil и «Властелины вселенной» на четвёртом дне выставки проектов Netflix

В прошлые дни рассказали о триллерах и хоррорах, «Песочном человеке» и «Улице страха» с «Очень странными делами», а сегодняшний день посвятили анимационному Resident Evil: Infinite Darkness и «Властелинам вселенной».
Игромания.ру10 июня в 12:41

Заведующая поликлиникой Красноармейского района рассказала, как прививается население

На сегодняшний день первым компонентом вакцины в Красноармейском районе привиты 12221 человек, вторым — 10180 жителей района, сообщила заведующая районной поликлиникой Мария Малахова.
Голос правды (ст. Полтавская)вчера в 13:51