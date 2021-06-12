Финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам размер зарплаты для того, чтобы накопить на пенсию самостоятельно. По его мнению, чем раньше человек начнет копить на свою пенсию, тем проще ему будет это делать.

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С чего всё началось Если вы хотите, чтобы ваш доход от накоплений в пенсионном возрасте составлял 100 тысяч рублей, то понадобится около 30–40 миллионов рублей, рассказал агентству "Прайм" финансовый советник консалтинговой компании "Богатство" Владимир Верещак. РИА Новости 19:17