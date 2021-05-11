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Экономика

Россиянам назвали способ избежать переплаты за автокредит

Совсем избежать переплаты при покупке машины в кредит не удастся, так как в любом случае придется выплачивать проценты банку. Однако есть способы сэкономить на этих платежах.В источнике
Lenta.ru
РИА Новости
Телеканал 360°
ПРАЙМ
Национальная служба новостей

Подробнее о событии

Автоэксперт подсказал, как не переплатить за кредитное авто

ПРАЙМ19:02

Россиянам объяснили, как не переплатить по автокредиту

Телеканал 360°21:10

Назван способ не переплачивать за кредитное авто

Национальная служба новостей20:36

Эксперт рассказал, как не переплатить за кредитное авто

РИА Новости19:15

Россиянам назвали способ избежать переплаты за автокредит

Lenta.ru21:11
Интересное

Чехия может потребовать от России почти €40 млн за ущерб от взрывов во Врбетице

Чехия намерена потребовать от России по меньшей мере 1 млрд крон (примерно €39 млн) в качестве возмещения материального ущерба за инцидент со взрывами боеприпасов в 2014 году на складах в деревне Врбетице (восток республики), в причастности к которому власти страны подозревают российские спецслужбы.
ТАССвчера в 18:03

В столкновениях в Иерусалиме пострадали не менее 215 палестинцев

По меньшей мере 215 палестинцев получили ранения в понедельник в результате столкновений в районе мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на палестинских медиков.
Интерфаксвчера в 05:17