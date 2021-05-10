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Экономика

Россиянам назвали способ выгоднее погасить кредит

Директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас назвала россиян способ выгодного погашения кредита. Об этом в понедельник, 10 мая, пишет «Российская газета». По словам финансиста, досрочно гасить займ обычно выгодно в первой половине срока кредитования.В источнике
Lenta.ru
NashGorod.ru
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Невские Новости
Life.ru
U24.ru
Российская газета
РИА Новости

С чего всё началось

Когда выгоднее погасить кредит досрочно

Первое время вы выплачиваете в основном проценты банку. Затем сумма процентов в вашем платеже уменьшается, а основной долг наоборот увеличивается. Поэтому досрочное погашение в начале срока кредитования приведет к перерасчёту процентов и уменьшению переплат по ним.
Российская газета22:00

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