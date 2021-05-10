Первое время вы выплачиваете в основном проценты банку. Затем сумма процентов в вашем платеже уменьшается, а основной долг наоборот увеличивается. Поэтому досрочное погашение в начале срока кредитования приведет к перерасчёту процентов и уменьшению переплат по ним.

Российская газета 22:00