Россиянам назвали способ выгоднее погасить кредит
Директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анна Харнас назвала россиян способ выгодного погашения кредита. Об этом в понедельник, 10 мая, пишет «Российская газета». По словам финансиста, досрочно гасить займ обычно выгодно в первой половине срока кредитования.В источнике
С чего всё началось
Когда выгоднее погасить кредит досрочно
Первое время вы выплачиваете в основном проценты банку. Затем сумма процентов в вашем платеже уменьшается, а основной долг наоборот увеличивается. Поэтому досрочное погашение в начале срока кредитования приведет к перерасчёту процентов и уменьшению переплат по ним.
Российская газета22:00