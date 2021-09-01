Расход у всех машин разный, в среднем автомобили расходуют порядка 10 литров на 100 километров. Если умножить приблизительную стоимость бензина АИ 95 (50 рублей) на 10, то мы получим 500 рублей на 100 километров, подсчитал эксперт.
Ставки на усиление доллара, вероятно, будут урезаны после Джексон-Хоул График индекса доллара интервалами в 60 минут Спекулянты сделали ставку на укрепление доллара перед симпозиумом ФРС в Джексон-Хоуле в пятницу, но эти позиции, вероятно, изменились после саммита, сообщает ING.