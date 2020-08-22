Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Зампред правления финансовой группы БКС Станислав Новиков назвал три главных правила, которые должны соблюдать россияне, решившие впервые вложить свободные средства на фондовом рынке. Об этом пишет «Российская газета».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

О главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке рассказал "Российской газете" зампред правления ФГ БКС Станислав Новиков.
Российская газетавчера в 01:00
Подробнее о событии
Общественная служба новостей

Названы три правила инвестирования для россиян

Общественная служба новостейвчера в 02:50
Комсомольская правда

Эксперт назвал главные правила инвестирования

Комсомольская правдавчера в 12:14
Life.ru

Названы три главных правила инвестирования для «чайников»

Life.ruвчера в 03:47
Газета.Ru

Эксперт дал советы по инвестированию для новичков

Газета.Ruвчера в 14:33
ФедералПресс

Россиянам раскрыли главные правила инвестирования

ФедералПрессвчера в 02:34
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Lenta.ruвчера в 01:50
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

Российская газетавчера в 01:00

Джеймс Ганн: фанаты не угадали героя Идриса Эльбы в «Отряде самоубийц»

Ожидается, что персонажи "Отряда самоубийц" будут представлены во время соответствующей секции онлайн-мероприятия. https: / / twitter.com / idriselba / status / 1296871460594753536 Ранее ИА REGNUM сообщило: фанаты высказали предположение, согласно которому Идрис Эльба может исполнить в "Отряде самоубийц" роль Виджиланте (Vigilante).
REGNUMвчера в 03:03

Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин.
ТАСС21 августа в 12:01
4

Слуцкий: футбольный закон сработал в пользу «Рубина» в матче с ЦСКА

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий отметил, что футбольный закон, согласно которому, если команда не забивает, то пропускает гол, сработал в матче четвертого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с ЦСКА.
ТАСС Спортвчера в 15:23

Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews заявил, что его белорусскому коллеге Александру Лукашенко следовало бы в короткие сроки провести повторные выборы президента республики.
РБК18:28
17

Месси может стать одноклубником Роналду в «Ювентусе»

По информации источника, руководство туринского клуба хочет воплотить в реальность связку Роналду – Месси и рассматривает возможность приобретения аргентинца на фоне слухов о том, что лидер «Барсы» намерен покинуть команду.
Metaratingsвчера в 13:09

Лидеры Сербии и Косова приглашены на переговоры в Белый дом

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен пригласил президента Сербии Александара Вучича и премьер-министра непризнанного Косова Авдулаха Хоти в Вашингтон 4 сентября.
Газета.Ruвчера в 16:59