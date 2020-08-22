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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Зампред правления финансовой группы БКС Станислав Новиков назвал три главных правила, которые должны соблюдать россияне, решившие впервые вложить свободные средства на фондовом рынке. Об этом пишет «Российская газета».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

О главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке рассказал "Российской газете" зампред правления ФГ БКС Станислав Новиков.
Российская газетавчера в 01:00
Подробнее о событии
ФедералПресс

Россиянам раскрыли главные правила инвестирования

ФедералПрессвчера в 02:34
Комсомольская правда

Эксперт назвал главные правила инвестирования

Комсомольская правдавчера в 12:14
Life.ru

Названы три главных правила инвестирования для «чайников»

Life.ruвчера в 03:47
Общественная служба новостей

Названы три правила инвестирования для россиян

Общественная служба новостейвчера в 02:50
Газета.Ru

Эксперт дал советы по инвестированию для новичков

Газета.Ruвчера в 14:33
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Lenta.ruвчера в 01:50
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

Российская газетавчера в 01:00

В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны

«В сложившейся ситуации действия силового блока Республики Беларусь по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса силовым путем», — цитирует его «Интерфакс».
Известия00:32
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В отношении петербуржца возбудили дело за выброшенный российский флаг

В отношении жителя Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело о надругательстве над российским триколором в День Государственного флага РФ, сообщил «Интерфакс» 23 августа со ссылкой на неназванный источник.
Известия06:16
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Активисты разместили петицию против обязательного ношения масок

Как сообщает ToDay News Ufа, на известном сайте change.org недавно появилась петиция, согласно которой большая часть населения выступает против обязательного ношения масок гражданами Российской Федерации.
ToDay News Ufaвчера в 05:54
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Третью выплату на детей 3-16 лет россияне могут получить до 1 сентября

Ранее в связи с пандемией коронавируса государство приняло решение оказать финансовую помощь российским семья с детьми, выплатив им в июне и июле 2020-го по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 3-16 лет.
Evo-rus.com03:41
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Министр обороны Белоруссии: протестующими у мемориалов займется армия

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.
Газета.Ru06:58
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Зеленский высказался за повторные выборы в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте белорусского лидера Александра Лукашенко провел бы в короткие сроки повторные президентские выборы, чтобы решить вопрос с протестами в республике.
Известия20:20
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