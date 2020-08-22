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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Зампред правления финансовой группы БКС Станислав Новиков назвал три главных правила, которые должны соблюдать россияне, решившие впервые вложить свободные средства на фондовом рынке. Об этом пишет «Российская газета».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

О главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке рассказал "Российской газете" зампред правления ФГ БКС Станислав Новиков.
Российская газетавчера в 01:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперт дал советы по инвестированию для новичков

Газета.Ruвчера в 14:33
Комсомольская правда

Эксперт назвал главные правила инвестирования

Комсомольская правдавчера в 12:14
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Lenta.ruвчера в 01:50
Общественная служба новостей

Названы три правила инвестирования для россиян

Общественная служба новостейвчера в 02:50
ФедералПресс

Россиянам раскрыли главные правила инвестирования

ФедералПрессвчера в 02:34
Life.ru

Названы три главных правила инвестирования для «чайников»

Life.ruвчера в 03:47
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

Российская газетавчера в 01:00

Свежий ролик Necromunda: Underhive Wars посвящён тактической составляющей сражений

Напомним, события Necromunda: Underhive Wars разворачиваются в городе-улье, где игрокам предстоит возглавить и развить банды одного из трёх домов: Орлок, Эшер или Голиаф — которые сражаются за власть, богатство и честь.
Игромания.рувчера в 02:35

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20 августа в 20:04
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Двое подростков погибли и двое ранены в ДТП под Волгоградом

В Волгограде следственное управление и облпрокуратура начали проверку по факту дорожной аварии в Городищенском районе области, в результате которой погибли двое подростков 16 и 14 лет, еще двое госпитализированы с травмами.
Российская газета05:13
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Вышли промо-ролики нового «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна

Ролики картины (общий воспевающий рассказ о ленте и совершенно ломовое промо персонажей), получившей подзаголовок "Миссия навылет", были продемонстрированы на текущем DC FanDome, проходящем онлайн, и доступны на YouTube-канале WBRRussia.
Российская газета04:57
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