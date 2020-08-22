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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Зампред правления финансовой группы БКС Станислав Новиков назвал три главных правила, которые должны соблюдать россияне, решившие впервые вложить свободные средства на фондовом рынке. Об этом пишет «Российская газета».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

О главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке рассказал "Российской газете" зампред правления ФГ БКС Станислав Новиков.
Российская газета01:00
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Вечерняя Москва

Названы три главных правила инвестирования

Вечерняя Москва05:06
ФедералПресс

Россиянам раскрыли главные правила инвестирования

ФедералПресс02:34
Life.ru

Названы три главных правила инвестирования для «чайников»

Life.ru03:47
Общественная служба новостей

Названы три правила инвестирования для россиян

Общественная служба новостей02:50
RuNews24.ru

Финансист назвал главные правила инвестирования

RuNews24.ru04:34
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Lenta.ru01:50
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

Российская газета01:00

США отказались от запрошенного Россией заседания СБ ООН по Ирану

Инициатива со стороны Москвы была связана с заявлением Соединенных Штатов о восстановлении санкций в отношении Ирана, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Газета.Ruвчера в 06:06
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Врач рассказал о поведении окружения Навального в больнице

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации национального центра имени Пирогова Борис Теплых рассказал, как проходило лечение российского блогера Алексея Навального в Омске, отметив, что его семья была максимально корректна и внимательна по отношению к врачам, а его окружение, напротив, устроило "вакханалию".
РИА Новости07:54
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Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Размышления США и стран НАТО о методах эффективной борьбы с российским флотом в случае военного конфликта чреваты применением атомного оружия, приводит слова ветерана ВМС США Брэдфорда Дисмьюкса Naval College Review.
Известиявчера в 23:01
24

Saudi Aramco приостановила инвестиции в нефтехимический проект в Китае

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение приостановить инвестиции в строительство нефтеперерабатывающего комплекса стоимостью $10 млрд в китайской провинции Ляонин.
ТАССвчера в 12:01
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