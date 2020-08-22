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Lenta.ru
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Зампред правления финансовой группы БКС Станислав Новиков назвал три главных правила, которые должны соблюдать россияне, решившие впервые вложить свободные средства на фондовом рынке. Об этом пишет «Российская газета».В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

О главных правилах вложения свободных средств для новичков на фондовом рынке рассказал "Российской газете" зампред правления ФГ БКС Станислав Новиков.
Российская газета01:00
Подробнее о событии
Вечерняя Москва

Названы три главных правила инвестирования

Вечерняя Москва05:06
ФедералПресс

Россиянам раскрыли главные правила инвестирования

ФедералПресс02:34
Life.ru

Названы три главных правила инвестирования для «чайников»

Life.ru03:47
Общественная служба новостей

Названы три правила инвестирования для россиян

Общественная служба новостей02:50
RuNews24.ru

Финансист назвал главные правила инвестирования

RuNews24.ru04:34
Lenta.ru

Россиянам назвали три правила инвестирования

Lenta.ru01:50
Российская газета

Эксперт назвал три правила инвестирования для новичков

Российская газета01:00

Глава РЖД в 2019 году удвоил свой заработок до 450 млн рублей

В 2018 году заработок господина Белозерова составлял более 220 млн руб. В РЖД пояснили ТАСС, что увеличение дохода гендиректора обусловлено выплатой долгосрочного вознаграждения за 2016 – 2018 годы "в соответствии с положением о системе вознаграждения, утвержденным советом директоров".
Коммерсантъвчера в 13:46
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СК назвал утечку газа основной версией взрыва в Ярославле

Согласно основной версии следствия, взрыв в десятиэтажном доме в Ярославле, в результате которого погибли три человека, еще четыре пострадали, произошел из-за утечки газа, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
РБК06:54
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Разведка Украины похвасталась «передачей данных» через станцию «Мир»

Служба внешней разведки Украины (СВР) опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как украинский «агент» передает данные через спутник, похожий на затопленную в 2000 году российскую орбитальную станцию «Мир».
Известия00:34
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Чемпион UFC Ян поздравил Немкова с завоеванием титула Bellator

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пётр Ян в легчайшем весе отреагировал на победу соотечественника Вадима Немкова над американцем Райаном Бейдером в поединке за титул Bellator в полутяжёлом весе.
RT на русском09:16

Вирусолог назвал факторы широкого распространения коронавируса в США

Высокая активность населения и недостаточно жёсткие карантинные меры привели к широкому распространению коронавирусной инфекции COVID-19 на территории США, считает американский вирусолог Константин Чумаков.
RT на русском05:28
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